F1 - Lewis Hamilton remplacé par une femme : L'annonce historique !

Chez Mercedes, le départ de Lewis Hamilton n'a pas encore été totalement digéré et son grand successeur, capable d'enchaîner les titres mondiaux, n'a peut-être pas encore été trouvé. Et si ce pilote était une femme ? Une possibilité à ne pas écarter avec la promotion de Doriane Pin qui intègre le Mercedes F1 Team dans un rôle de pilote de développement.

Pour sa première saison sans Lewis Hamilton depuis 2014, Mercedes a vu George Russell prendre le rôle de leader face au rookie Kimi Antonelli. Cependant, rien ne garantit que sur le long terme l'un des deux pilotes assumera la succession du septuple champion du monde. C'est la raison pour laquelle Mercedes continue de développer son programme de jeunes pilotes. Et au sein de son académie, il y a une Française qui crève l'écran à savoir Doriane Pin. Championne de F1 Academy pour sa seconde saison dans la discipline, celle qui est surnommée Pocket Rocket gravi les échelons au sein de l'équipe de Toto Wolff où elle est nommé pilote de développement, quittant ainsi le programme junior Mercedes. Un premier passage avant de peut-être débarquer en F1, ce qui serait historique pour une femme. C'est la raison pour laquelle Doriane Pin affichait sa joie à l'annonce de la nouvelle.

Doriane Pin promue chez Mercedes ! « Je suis très fière et reconnaissante d’endosser le rôle de pilote de développement avec le Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Mes deux années au sein du programme junior m’ont énormément aidée à progresser en tant que pilote, et c’est une étape formidable dans ma carrière. J’ai hâte de continuer à travailler avec tout le monde à Brackley et Brixworth et de poursuivre mon évolution vers de futures opportunités, sur la piste comme en dehors. Je tiens aussi à remercier toute l’équipe de la F1 Academy pour m’avoir aidée à atteindre ce niveau. Cette série offre une plateforme exceptionnelle aux femmes pilotes, et je suis honorée de recevoir le trophée de championne ce soir. En poursuivant mon propre chemin en sport automobile, je sais que beaucoup d’autres femmes talentueuses suivront, et je leur souhaite le meilleur pour la saison à venir », confie-t-elle dans le communiqué publié par Mercedes.