F1 - Transfert de Red Bull : Verstappen prend un énorme «risque» !

La saison 2026 de Formule 1 reprendra d’ici quelques semaines et pour ce nouvel exercice , Max Verstappen sera à nouveau sous les couleurs de Red Bull. Malgré les nombreuses rumeurs au cours des derniers mois, certaines l’envoyant chez Mercedes, le Néerlandais a fait le choix de continuer avec son écurie actuelle. Un risque de la part du quadruple champion du monde de F1 ?
Aujourd’hui, Max Verstappen est encore et toujours un pilote Red Bull. Mais voilà qu’il y a quelques mois, cela n’était pas aussi évident. En effet, les rumeurs étaient nombreuses à propos du Néerlandais et certains annonçaient même un accord pour rejoindre Mercedes pour 2026. Finalement, cela ne sera pas puisque Verstappen sera bien aux côtés d’Isack Hadjar chez Red Bull pour la saison à venir de Formule 1.
« Il prend un risque avec nous »
Max Verstappen jouerait-il à un jeu dangereux en restant chez Red Bull ? C’est ce qu’a reconnu Laurent Mekies, directeur de l’écurie du Néerlandais. En effet, lors de lors de l'Autosport Business Exchange, il a fait savoir concernant le cas Verstappen : « Vous savez, l'une des nombreuses choses incroyables avec Max, c'est qu'il ne reste pas en dehors du projet à observer et à juger ce que nous faisons. Il est impliqué dans le projet. Il prend un risque avec nous ; il est conscient du risque qu'il prend, et il sait que lorsqu'on prend des risques, on peut échouer ».
« Il est sport automobile à 100 % »
« Il est conscient de l'ampleur du défi ; il vit et respire le sport automobile plus que beaucoup d'entre nous. Il est sport automobile à 100 %. C'est le jour et la nuit, rien que la course automobile. Même si ce n'est pas la Formule 1, c'est le GT3, et si ce n'est pas le GT3, alors c'est la course virtuelle et tout ce qu'il inventera ensuite », a-t-il ajouté à propos de Max Verstappen.