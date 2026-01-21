F1 : Max Verstappen rejoint Lewis Hamilton, c'est la folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour cette saison 2026, la Formule 1 va entrer dans une nouvelle ère avec l'instauration des moteurs 50 % électrique / 50 % thermique. L'occasion de dresser un bilan des performances depuis l’introduction des moteurs turbo-hybrides en 2014. Et à ce petit jeu, Lewis Hamilton et Max Verstappen écrasent la concurrence d'une façon très spectaculaire.

C'est une révolution comme la Formule 1 en a rarement connue qui attend le paddock cette année. En effet, les monoplaces vont être complétement modifiées sur le plan aérodynamique, avec notamment la suppression du DRS, mais surtout les moteurs qui vont connaître une vraie évolution. Dans sa volonté d'une électrification totale à terme, la FIA instaure effectivement en 2026 une nouvelle ère réglementaire, avec une répartition de puissance parfaitement égale : 50% électrique - 50% thermique. C'est donc nouvelle page qui se tourne dans l'histoire de la F1.

Verstappen et Hamilton écrasent l’ère turbo-hybride L'occasion de dresser un bilan de l'ère qui se termine, celle des moteurs turbo-hybrides lancée en 2014. Et le résultat est clair, il s'agit d'une hégémonie de deux pilotes qui ont quasiment tout raflé à eux deux : Lewis Hamilton et Max Verstappen. Depuis 2014, ils se sont ainsi partagés 10 des 12 titres décernés, 6 pour le Britannique et 4 pour le Néerlandais. Seul Nico Rosberg en 2016 et Lando Norris en 2025 ont réussi à s'immiscer entre les deux légendes. Mais le chiffre qui résume le mieux la domination de Verstappen et Hamilton est le nombre de points glanés au total sur cette période. Ainsi, le septuple champion du monde est loin devant tout le monde 3 916,5 points, malgré une baisse de régime depuis 2022. Lewis Hamilton devance sans surprise Max Verstappen (3 444,5 points) qui a débuté en F1 en 2015, mais qui n'a rejoint Red Bull qu'au cours de la saison 2016. Et surtout, le troisième de ce classement, Valtteri Bottas est relégué à plus de 2 000 points de son ancien coéquipier chez Mercedes avec ses 1 793 points. Une preuve incontestable que l'ère des moteurs turbo-hybrides a été marquée par une ultra-domination de deux pilotes. Mais la nouvelle réglementation pourrait bien rebattre les cartes.