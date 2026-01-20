F1 - Lewis Hamilton : Sa nouvelle relation qui choque l'Italie !

C'est une affaire qui ne manque pas d'être commentée. En effet, alors que Ferrari a décidé d'écarter Riccardo Adami, un nouvel ingénieur de course de Lewis Hamilton sera prochainement nommé. Il devrait s'agir de Luca Diella avec lequel il a déjà collaboré chez Mercedes. Mais cela ne fait pas l'unanimité en Italie.
La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari a été loin de répondre aux attentes. Le pilote britannique ne mesurait probablement l'ampleur de la difficulté d'aborder un tel changement de vie après plus de dix ans chez Mercedes. Les méthodologies de travail sont totalement différentes et il a pu s'en rendre compte notamment par sa relation avec son ingénieur de course Riccardo Adami. La difficulté de communication entre les deux hommes a d'ailleurs poussé Ferrari à prendre une décision radicale.
Luca Diella, nouvel ingénieur de Lewis Hamilton ?
En effet, par le biais d'un communiqué, Ferrari a annoncé que Riccardo Adami ne serait plus l'ingénieur de course de Lewis Hamilton en 2026. La Scuderia lui a retrouvé un nouveau poste en interne puisqu'il sera désormais responsable de la Scuderia Ferrari Driver Academy et des Tests des anciennes F1. Et en ce qui concerne le nouvel ingénieur de course de Lewis Hamilton, l'écurie italienne ne voulait pas trop en dire : « La nomination du nouvel ingénieur de course de la voiture numéro 44 sera annoncée en temps voulu ».
Un choix qui surprend les Italiens
Mais l'étau se resserre puisque selon les informations de La Gazzetta dello Sport, il s'agit de Luca Diella. Ce dernier présente l'avantage de très bien connaître Lewis Hamilton avec lequel il travaillait chez Mercedes depuis 2019 avant de le suivre chez Ferrari l'année dernière. Chez Mercedes, il a d'abord occupé un poste d’ingénieur performance, spécialisé dans l’optimisation du groupe propulseur, avant de travailler plus près du septuple champion du monde en devenant son ingénieur performance en piste pendant quatre saisons de suite. Un choix qui surprend toutefois en Italie où l'on apprécie peu la nomination d'un ingénieur made in Mercedes à un poste clé. Et surtout, les Italiens ont l'impression que Ferrari cède sous la pression de Lewis Hamilton, ce qui n'est pas commun dans l'histoire de la Scuderia. Mais c'est peut-être le meilleur moyen pour placer le Britannique dans les meilleures conditions pour que 2026 soit plus aboutie que 2025.