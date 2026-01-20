F1 - C’est terminé avec Lewis Hamilton : Ferrari dit stop !

C’est un premier coup de tonnerre chez Ferrari. En effet, la Scuderia a officialisé un changement d’ingénieur de course pour Lewis Hamilton. Riccardo Adami, avec lequel le Britannique a eu du mal à collaborer, occupera une autre fonction en 2026, mais ne sera plus au contact direct de Lewis Hamilton.
Après une saison compliquée, Lewis Hamilton connait déjà un premier grand changement chez Ferrari. Riccardo Adami, son ingénieur de course, avec lequel le lien n'a pas toujours été facile, a été poussé au départ par la Scuderia qui a décidé de lui donner un nouveau poste.
Adami et Hamilton, c'est fini
« Scuderia Ferrari annonce que Riccardo Adami a rejoint la Ferrari Driver Academy en tant que responsable de l’Academy et du programme Testing of Previous Cars, où sa grande expérience en piste et son expertise en Formule 1 contribueront au développement des talents de demain et au renforcement de la culture de la performance », explique Ferrari par le biais d’un communiqué.
«La Scuderia remercie Riccardo pour son engagement»
L’écurie italienne a toutefois tenu à remercier son ingénieur tout en laissant planer le doute sur son successeur : « La Scuderia remercie Riccardo pour son engagement et sa contribution à son rôle en piste et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. La nomination du nouvel ingénieur de course de la voiture n°44 sera annoncée ultérieurement ».