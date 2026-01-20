F1 - C’est terminé avec Lewis Hamilton : Ferrari dit stop !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est un premier coup de tonnerre chez Ferrari. En effet, la Scuderia a officialisé un changement d’ingénieur de course pour Lewis Hamilton. Riccardo Adami, avec lequel le Britannique a eu du mal à collaborer, occupera une autre fonction en 2026, mais ne sera plus au contact direct de Lewis Hamilton.

Après une saison compliquée, Lewis Hamilton connait déjà un premier grand changement chez Ferrari. Riccardo Adami, son ingénieur de course, avec lequel le lien n'a pas toujours été facile, a été poussé au départ par la Scuderia qui a décidé de lui donner un nouveau poste.

Adami et Hamilton, c'est fini « Scuderia Ferrari annonce que Riccardo Adami a rejoint la Ferrari Driver Academy en tant que responsable de l’Academy et du programme Testing of Previous Cars, où sa grande expérience en piste et son expertise en Formule 1 contribueront au développement des talents de demain et au renforcement de la culture de la performance », explique Ferrari par le biais d’un communiqué.