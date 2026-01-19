Lewis Hamilton - Ferrari : La grosse erreur qui peut lui coûter très cher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sebastian Vettel, lui-même passé par Ferrari au cours de sa carrière, a tenu à glisser quelques conseils à Lewis Hamilton pour réussir à s'adapter de manière idéale au sein de la Scuderia. Et selon lui, le Britannique commettrait une grosse erreur en ne maîtrisant pas l'italien et en en s'imprégnant pas pleinement de la culture transalpine.

Lewis Hamilton a tenté un énorme pari en quittant son constructeur de toujours, Mercedes, pour s'engager avec Ferrari. Malheureusement pour le pilote britannique, sa première saison en rouge a été beaucoup plus compliquée que prévu, avec notamment une adaptation laborieuse à l'écurie italienne. Et Sebastian Vettel, interrogé dans le podcast Beyond the Grid, a tenu à glisser quelques conseils à Lewis Hamilton pour qu'il s'impose che Ferrari : « Pour remettre les choses en contexte : je suis allemand, ma langue maternelle est l'allemand, et très vite tout est devenu international, car je courais à l'international. J'ai ensuite couru avec des équipes britanniques en Formule 1 : j'ai commencé avec une sorte d'équipe suisse-allemande, puis une équipe italienne, mais disons que la majorité des équipes étaient britanniques et la langue était toujours l'anglais », indique Vettel, qui poursuit sur l'importance de la langue et de la culture.

« Je ne veux pas dire que Lewis ne s'adapte pas, mais... » « La culture, en quelque sorte, était majoritairement anglaise, et je me suis adapté. J'ai adoré. J'aime l'humour britannique, j'aime le peuple britannique, j'aime beaucoup de choses dans cette culture : la course, l'approche. Mais d'une certaine manière, je me suis adapté. Je ne veux pas dire que Lewis ne s'adapte pas, ou que les pilotes britanniques n'ont pas à s'adapter - bien sûr, il faut s'adapter, bien sûr on voyage dans le monde entier, bien sûr on découvre et on apprend. Mais je ne sais pas ce que cela aurait été si ma langue maternelle avait été l'anglais, que je n'étais pas à l'aise dans une langue étrangère et que je devais déménager ailleurs. Pour Lewis, évidemment, sa langue internationale est l'anglais, il était dans une équipe britannique. Chaque équipe est différente, très différente, et il a été chez Mercedes pendant très longtemps », insiste l'ancien pilote allemand de Ferrari, qui regrette de ne pas davantage s'être imprégné de la culture italienne.