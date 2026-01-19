F1 : Rupture avec Verstappen ? « C’est chaotique » !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen ne souhaite pas s’éterniser en Formule 1. Si le Néerlandais affirme qu’il désire aller au bout de son bail au sein de l’écurie autrichienne, ce dernier conçoit également que le rythme de compétition devient de plus en plus chaotique. Explications.

La fin est-elle proche pour Max Verstappen ? Ce n’est clairement pas un secret, mais le quadruple champion du monde a toujours affirmé qu’il ne souhaitait pas d’une carrière à rallonge en Formule 1. Récemment, le Néerlandais s’est d’ailleurs de nouveau exprimé sur une possible retraite anticipée.

Verstappen prêt à tout plaquer ? « Est-ce qu’il y a une chance que j’arrête complètement, même avant 2029, si je n’aime pas les règles ? Oui j’y suis prêt. Mais, dans ce cas, il faudrait vraiment que tout se passe très négativement », a ainsi confié Verstappen dans des propos rapportés par Next-Gen Auto. Cependant, et malgré un rythme « chaotique », le pilote d’élite souhaite aller au bout de son contrat avec Red Bull.