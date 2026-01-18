F1 - Verstappen : L’accord trouvé grâce à «quelques verres» !

Ces dernières années, en tant que champion du monde, Max Verstappen portait le 1 sur la grille de départ. Ayant perdu ce statut, le pilote Red Bull a donc dû changer. Alors qu’on pensait que le Néerlandais allait reprendre son traditionnel 33, voilà qu’il sera avec le 3 en 2026. Pour cela, il a dû convaincre Daniel Ricciardo de lui céder. Et Verstappen a su y faire…
Il n’y a pas de 5 à la suite pour Max Verstappen ! En effet, en 2025, le quadruple champion du monde de Formule 1 a été battu par Lando Norris au terme d’un championnat très serré qui s’est joué lors du dernier Grand Prix de la saison. Le pilote Red Bull a donc perdu sa couronne et par la même occasion le 1 qu’il affichait sur sa monoplace. Mais voilà que Verstappen ne retrouvera pas son traditionnel 33 pour la saison 2026 de F1.
Verstappen a convaincu !
Alors que la saison de Formule 1 reprend d’ici quelques semaines, on sait d’ores et déjà que Max Verstappen sera avec le 3 sur sa Red Bull. Un chiffre que le Néerlandais a récupéré de Daniel Ricciardo. Il a toutefois fallu convaincre l’Australien de lui céder. Comment Verstappen a-t-il fait ? Rapporté par Paddock-GP, le quadruple champion du monde a révélé que cela a été possible grâce à « quelques verres ».
« Je trouve le 3 seul plus esthétique »
« Mon chiffre préféré a toujours été le 3, mis à part le un. Le 33 me convenait bien, mais je trouve le 3 seul plus esthétique. J'ai toujours dit que le 33 doublait mes chances… mais maintenant, ce n'est plus vraiment nécessaire », a par ailleurs poursuivi Max Verstappen. A voir si le 3 lui portera chance en 2026.