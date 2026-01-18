F1 - Verstappen : L’accord trouvé grâce à «quelques verres» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces dernières années, en tant que champion du monde, Max Verstappen portait le 1 sur la grille de départ. Ayant perdu ce statut, le pilote Red Bull a donc dû changer. Alors qu’on pensait que le Néerlandais allait reprendre son traditionnel 33, voilà qu’il sera avec le 3 en 2026. Pour cela, il a dû convaincre Daniel Ricciardo de lui céder. Et Verstappen a su y faire…

Il n’y a pas de 5 à la suite pour Max Verstappen ! En effet, en 2025, le quadruple champion du monde de Formule 1 a été battu par Lando Norris au terme d’un championnat très serré qui s’est joué lors du dernier Grand Prix de la saison. Le pilote Red Bull a donc perdu sa couronne et par la même occasion le 1 qu’il affichait sur sa monoplace. Mais voilà que Verstappen ne retrouvera pas son traditionnel 33 pour la saison 2026 de F1.

Verstappen a convaincu ! Alors que la saison de Formule 1 reprend d’ici quelques semaines, on sait d’ores et déjà que Max Verstappen sera avec le 3 sur sa Red Bull. Un chiffre que le Néerlandais a récupéré de Daniel Ricciardo. Il a toutefois fallu convaincre l’Australien de lui céder. Comment Verstappen a-t-il fait ? Rapporté par Paddock-GP, le quadruple champion du monde a révélé que cela a été possible grâce à « quelques verres ».