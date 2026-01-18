F1 - Problème avec Red Bull : Verstappen annonce déjà une mauvaise nouvelle !

Comme annoncé depuis longtemps, Red Bull a changé de moteur sur cette saison 2026. Le directeur technique de l’écurie autrichienne, Ben Hodgkinson, espère que Max Verstappen aidera l’équipe à s’y adapter au plus vite. Cependant, le Néerlandais lui, affirme de son côté qu’il ne pourra pas non plus faire des miracles.
Une nouvelle ère pour Max Verstappen et Red Bull. L’écurie autrichienne produit désormais son propre moteur en collaboration avec Ford, après des années passées avec Honda. Forcément, cela représente une part de risque. Néanmoins, le directeur technique de RB estime que le champion néerlandais va permettre à l’équipe de s’y adapter rapidement.
Red Bull croit en Verstappen
« Il y aura pas mal de choix à faire et de stratégies à mettre en place. Je pense que Max va nous donner un avantage à ce niveau-là, parce que sa capacité à traiter des informations tout en roulant à plus de 300 km/h est, à mon avis, absolument de classe mondiale », a ainsi confié Ben Hodgkinson dans des propos relayés par Next-Gen Auto. De son côté, Verstappen a tempéré les attentes à son égard.
« Je ne peux pas faire de miracles non plus »
« Je ne peux pas faire de miracles non plus ! L’écart sera plus important entre les équipes. C’est toujours le cas avec les nouvelles réglementations. Il y aura une ou deux équipes nettement plus performantes que les autres. Mais j’espère qu’avec le temps, le classement se resserrera. Et qui sait, peut-être que nous commencerons devant. Je pense que, surtout avec ces règles, qui semblent assez complexes, il ne sera pas facile pour tout le monde de prendre le large dès le départ », affirme le Néerlandais.