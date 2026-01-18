F1 - Problème avec Red Bull : Verstappen annonce déjà une mauvaise nouvelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme annoncé depuis longtemps, Red Bull a changé de moteur sur cette saison 2026. Le directeur technique de l’écurie autrichienne, Ben Hodgkinson, espère que Max Verstappen aidera l’équipe à s’y adapter au plus vite. Cependant, le Néerlandais lui, affirme de son côté qu’il ne pourra pas non plus faire des miracles.

Une nouvelle ère pour Max Verstappen et Red Bull. L’écurie autrichienne produit désormais son propre moteur en collaboration avec Ford, après des années passées avec Honda. Forcément, cela représente une part de risque. Néanmoins, le directeur technique de RB estime que le champion néerlandais va permettre à l’équipe de s’y adapter rapidement.

Red Bull croit en Verstappen « Il y aura pas mal de choix à faire et de stratégies à mettre en place. Je pense que Max va nous donner un avantage à ce niveau-là, parce que sa capacité à traiter des informations tout en roulant à plus de 300 km/h est, à mon avis, absolument de classe mondiale », a ainsi confié Ben Hodgkinson dans des propos relayés par Next-Gen Auto. De son côté, Verstappen a tempéré les attentes à son égard.