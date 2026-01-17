F1 : Max Verstappen fait ses adieux chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tourné vers 2026, Max Verstappen a toutefois dressé un dernier bilan de la saison dernière, évoquant notamment le moment émouvant de l'appel d'Helmut Marko pour annoncer son départ de Red Bull. Le quadruple champion du monde lui fait à nouveau ses adieux.

La saison a été mouvementée chez Red Bull qui a vu filer plusieurs dirigeants historiques de l'équipe à l'image de Christian Horner, remplacé par Laurent Mekies. Mais ce n'est pas tout puisque dans les derniers instants de la saison, Helmut Marko a également annoncé son départ. Avant d'entamer une année 2026 qui s'annonce palpitante, Max Verstappen a d'ailleurs une nouvelle fois fait ses adieux à Helmut Marko.

Verstappen fait ses adieux à Marko « Nous avons eu un appel très émouvant après Abu Dhabi. Ce sera un peu différent maintenant. Toutes les bonnes choses ont une fin à un moment donné. On se reverra de toute façon. Si je vais à Graz, on déjeunera ensemble ! Nous avons accompli tellement de grandes choses ensemble que cela restera toujours gravé dans nos mémoires », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.