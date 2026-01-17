F1 : Max Verstappen fait ses adieux chez Red Bull !

Tourné vers 2026, Max Verstappen a toutefois dressé un dernier bilan de la saison dernière, évoquant notamment le moment émouvant de l'appel d'Helmut Marko pour annoncer son départ de Red Bull. Le quadruple champion du monde lui fait à nouveau ses adieux.
La saison a été mouvementée chez Red Bull qui a vu filer plusieurs dirigeants historiques de l'équipe à l'image de Christian Horner, remplacé par Laurent Mekies. Mais ce n'est pas tout puisque dans les derniers instants de la saison, Helmut Marko a également annoncé son départ. Avant d'entamer une année 2026 qui s'annonce palpitante, Max Verstappen a d'ailleurs une nouvelle fois fait ses adieux à Helmut Marko.
Verstappen fait ses adieux à Marko
« Nous avons eu un appel très émouvant après Abu Dhabi. Ce sera un peu différent maintenant. Toutes les bonnes choses ont une fin à un moment donné. On se reverra de toute façon. Si je vais à Graz, on déjeunera ensemble ! Nous avons accompli tellement de grandes choses ensemble que cela restera toujours gravé dans nos mémoires », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
«Nous avons eu un appel très émouvant après Abu Dhabi»
Max Verstappen a également évoqué les enjeux pour 2026 et notamment les incertitudes concernant le moteur que Red Bull construit avec Ford : « Le temps nous le dira, n’est-ce pas ? Honnêtement, nous ne savons pas. La seule chose que je sais, c’est que tout le monde donne absolument tout ce qu’il a. Nous essayons d’aller de l’avant, nous faisons vraiment tout pour maximiser chaque aspect, mais ce ne sera pas facile, nous le savons ».