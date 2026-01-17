F1 : Changement radical, il annonce du lourd pour Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est un secret pour personne, Red Bull va lancer son propre moteur en collaboration avec Ford en 2026. Un changement radical attend donc l’écurie autrichienne, même si Ben Hodgkinson, directeur technique de RB, estime que Max Verstappen de son côté, va permettre clairement aux siens de progresser beaucoup plus vite.

La saison 2026 s’annonce intense. Après avoir échoué à seulement deux points de Lando Norris la saison précédente, Max Verstappen a soif de revanche. Néanmoins, le Néerlandais va devoir s’adapter à un gros changement. En effet, Red Bull a décidé de produire son propre moteur à partir de 2026, le tout en collaboration avec Ford.

« La vraie valeur de Max dans ce règlement va vraiment apparaître lorsqu’il aura la voiture en main » Forcément, cela soulève son lot de questions. Directeur technique de l’écurie autrichienne, Ben Hodgkinson estime que la présence de Max Verstappen dans l’équipe va faciliter l’adaptation au nouveau moteur. « Je pense que la vraie valeur de Max dans ce règlement va vraiment apparaître lorsqu’il aura la voiture en main en piste. Évidemment, il a déjà roulé sur le simulateur, donc il a déjà donné quelques retours sur la manière d’utiliser tous les systèmes au mieux », a confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.