F1 : La malédiction avec Verstappen brisée ?

Pour 2026, Max Verstappen aura un nouveau coéquipier chez Red Bull. En effet, Isack Hadjar fera la paire avec le pilote néerlandais. A quoi faut-il alors s’attendre pour le Français ? En rejoignant Verstappen, Hadjar va peut-être poursuivre la malédiction des coéquipiers du quadruple champion du monde. Mais voilà que le principal intéressé est plus que prêt à relever le défi.
Qu’il est difficile d’être le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Dernièrement, c’est Sergio Pérez qui avait fait part de son calvaire, racontant ainsi : « Être le coéquipier de Max est déjà très difficile, mais être le coéquipier de Max chez Red Bull, c’est le pire job en F1 ». Isack Hadjar sait donc très bien où il met les bien en débarquant chez Red Bull. Sera-t-il pour autant la prochaine victime de la malédiction du coéquipier de Verstappen ?
« Aucune raison pour que ça ne se passe pas bien »
Pas de panique chez Isack Hadjar concernant ce statut de coéquipier de Max Verstappen. En effet, rapporté par f1i, le nouveau pilote Red Bull a confié : « Je pense qu’il n’y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien. C’est une voiture entièrement nouvelle, conçue à partir de zéro. Je suis assez rapide. Donc oui, je suis très confiant ».
« C’est un immense privilège »
Isack Hadjar a donc rejoint Red Bull en cette intersaison après ses performances chez Racing Bulls. Un nouveau défi à propos duquel le Français expliquait dernièrement : « Il y a des moments où je réalise ce qui se passe et je suis prêt à relever le défi, et parfois je me dis : « Mais qu'est-ce que je fais ici ? » C'est tellement loin de l'époque où je faisais du karting. Je me dis : « Pourquoi moi ? Comment ai-je pu être choisi ? Je n’ai que 21 ans. J’ai débuté en monoplace en 2019 et j’ai la chance d’être coéquipier du meilleur pilote du plateau. C’est un immense privilège ».