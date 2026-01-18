F1 : La malédiction avec Verstappen brisée ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour 2026, Max Verstappen aura un nouveau coéquipier chez Red Bull. En effet, Isack Hadjar fera la paire avec le pilote néerlandais. A quoi faut-il alors s’attendre pour le Français ? En rejoignant Verstappen, Hadjar va peut-être poursuivre la malédiction des coéquipiers du quadruple champion du monde. Mais voilà que le principal intéressé est plus que prêt à relever le défi.

Qu’il est difficile d’être le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Dernièrement, c’est Sergio Pérez qui avait fait part de son calvaire, racontant ainsi : « Être le coéquipier de Max est déjà très difficile, mais être le coéquipier de Max chez Red Bull, c’est le pire job en F1 ». Isack Hadjar sait donc très bien où il met les bien en débarquant chez Red Bull. Sera-t-il pour autant la prochaine victime de la malédiction du coéquipier de Verstappen ?

« Aucune raison pour que ça ne se passe pas bien » Pas de panique chez Isack Hadjar concernant ce statut de coéquipier de Max Verstappen. En effet, rapporté par f1i, le nouveau pilote Red Bull a confié : « Je pense qu’il n’y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien. C’est une voiture entièrement nouvelle, conçue à partir de zéro. Je suis assez rapide. Donc oui, je suis très confiant ».