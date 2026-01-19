F1 : C’est terminé pour Hamilton, le terrible constat !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison 2025 très compliquée avec Ferrari, Lewis Hamilton espère inverser la tendance en 2026. Cependant, certains observateurs comme Damon Hill ou encore Johnny Herbert estiment que le septuple champion du monde est beaucoup trop fatigué, voire encore plus que Fernando Alonso, lui aussi faisant partie des vétérans du paddock.

La fin est-elle proche pour Lewis Hamilton ? Une chose est sûre, l’année 2025 aura sans doute été la plus compliquée de l’immense carrière du septuple champion du monde, qui a vécu un véritable calvaire chez Ferrari. Au cours du podcast Stay on Track, Damon Hill et Johnny Herbert ont débattu sur Hamilton et Fernando Alonso, évoquant lequel des deux vétérans semblaient plus proche d’une fin de carrière.

« Je me demande si Lewis n’en a pas un peu marre » « C’est vraiment le cas, mais avec Fernando, on a aussi le sentiment qu’une partie de sa carrière lui a échappé, et je pense qu’il sent qu’il a encore la rage de se battre. Il veut récupérer quelque chose. Alors que je me demande si Lewis n’en a pas un peu marre. Lors des interviews d’après-course, il n’a pas envie d’être là », a d’abord noté Hill, champion du monde 1996.