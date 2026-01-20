Le Real Madrid en Formule 1, l'annonce improbable de Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Proche d'un cinquième titre mondial consécutif à l'issue de la saison 2025, Max Verstappen s'est imposé comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire ces dernières années. Mais la question du deuxième pilote a souvent soulevé de nombreuses interrogations. Le Néerlandais s'est confié sur sa vision d'associer deux pilotes ensemble en Formule 1 en s'inspirant... du Real Madrid.

Bien installé chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen a vu défiler pas mal de pilotes à ses côtés. Pour débuter la saison 2026, c'est Isack Hadjar qui s'installera au volant de la deuxième voiture. Une association qui pourrait fonctionner d'après les propos du Néerlandais, qui estime que deux grands talents du même âge, de la même expérience, ne devraient pas être associés.

Verstappen interrogé sur sa vision de gérer une équipe de Formule 1 Alors que sa carrière de pilote pourrait se terminer assez tôt, Max Verstappen pourrait débuter une nouvelle carrière à la tête d'une écurie ensuite. En tout cas, il a donné une piste concernant la manière dont il la gérerait. « Ce n'est pas idéal [d'avoir deux mêmes talents dans une équipe]. Quand on regarde les meilleurs duos du passé, ceux qui ont permis de gagner des championnats, que ce soit pour l'équipe ou pour le pilote, on voit que ce n'est généralement pas comme ça que ça fonctionne. Pour une équipe aussi, je pense que le stress n'est pas forcément ce que l'on recherche. Et quand les pilotes ont le même âge… » débute-t-il d'après des propos rapportés par Motorsport.