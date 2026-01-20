Le Real Madrid en Formule 1, l'annonce improbable de Verstappen !

Proche d'un cinquième titre mondial consécutif à l'issue de la saison 2025, Max Verstappen s'est imposé comme l'un des meilleurs pilotes de l'histoire ces dernières années. Mais la question du deuxième pilote a souvent soulevé de nombreuses interrogations. Le Néerlandais s'est confié sur sa vision d'associer deux pilotes ensemble en Formule 1 en s'inspirant... du Real Madrid.
Bien installé chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen a vu défiler pas mal de pilotes à ses côtés. Pour débuter la saison 2026, c'est Isack Hadjar qui s'installera au volant de la deuxième voiture. Une association qui pourrait fonctionner d'après les propos du Néerlandais, qui estime que deux grands talents du même âge, de la même expérience, ne devraient pas être associés.
Verstappen interrogé sur sa vision de gérer une équipe de Formule 1
Alors que sa carrière de pilote pourrait se terminer assez tôt, Max Verstappen pourrait débuter une nouvelle carrière à la tête d'une écurie ensuite. En tout cas, il a donné une piste concernant la manière dont il la gérerait. « Ce n'est pas idéal [d'avoir deux mêmes talents dans une équipe]. Quand on regarde les meilleurs duos du passé, ceux qui ont permis de gagner des championnats, que ce soit pour l'équipe ou pour le pilote, on voit que ce n'est généralement pas comme ça que ça fonctionne. Pour une équipe aussi, je pense que le stress n'est pas forcément ce que l'on recherche. Et quand les pilotes ont le même âge… » débute-t-il d'après des propos rapportés par Motorsport.
Max Verstappen prend le Real Madrid comme exemple
Pour pousser sa réflexion plus loin, Max Verstappen dépasse les frontières de la Formule 1 en se lançant sur la manière de fonctionner du Real Madrid. « Honnêtement, pour moi, il y a un exemple très parlant dans le football : le Real Madrid. Je suis supporter du FC Barcelone, mais le Real fait un excellent travail dans la construction de son effectif. Ils ont un onze de départ actuel, performant, impressionnant, tout en s'assurant que, lorsque les joueurs plus âgés arrivent en fin de cycle, ils soient immédiatement remplacés par de jeunes talents capables de prendre le relais. C'est exactement ce qu'il faut essayer de reproduire en Formule 1 : avoir un pilote plus expérimenté, au sommet ou proche de la fin de son pic de performance, et à ses côtés un plus jeune prêt à prendre la relève, afin que l'équipe ne régresse pas et que la transition se fasse naturellement » poursuit-il.