F1 : Lewis Hamilton va dire stop, le coup de tonnerre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En voyant Lewis Hamilton rejoindre Ferrari en 2025, on s'attendait à de grandes choses pour le Britannique. Finalement, le septuple champion du monde a galéré au volant de sa monoplace. La question est de savoir si les galères vont continuer avec la Scuderia. Et voilà que si tel était le cas, Lewis Hamilton pourrait ne pas aller au bout de la saison 2026.

D'ici quelques semaines, la saison de Formule 1 va reprendre ses droits. Alors quele premier rendez-vous est donné en Australie, on pourra ainsi se rendre compte de l'état des forces sur la grille de départ. Quid notamment de Lewis Hamilton chez Ferrari ? Alors que la saison dernière a été difficile pour le Britannique, voilà que les premiers résultats de la Scuderia pourraient être décisifs pour l'avenir de Lewis Hamilton.

« Je ne le vois pas aller jusqu'au bout de la saison » A 41 ans, Lewis Hamilton n'a toujours pas décidé de prendre sa retraite. Mais voilà que ce moment pourrait finalement arriver plus vite que prévu. C'est en tout cas le scénario envisagé par Damon Hill. En effet, rapporté par Sportskeeda, l'ancien pilote a confié concernant l'avenir du Britannique aujourd'hui chez Ferrari : « Je pense que si la motivation disparaît, si Lewis continue sur sa lancée comme l'an dernier ou l'année précédente, je ne le vois pas aller jusqu'au bout de la saison ».