F1 : Lewis Hamilton va dire stop, le coup de tonnerre ?

En voyant Lewis Hamilton rejoindre Ferrari en 2025, on s'attendait à de grandes choses pour le Britannique. Finalement, le septuple champion du monde a galéré au volant de sa monoplace. La question est de savoir si les galères vont continuer avec la Scuderia. Et voilà que si tel était le cas, Lewis Hamilton pourrait ne pas aller au bout de la saison 2026.
D'ici quelques semaines, la saison de Formule 1 va reprendre ses droits. Alors quele premier rendez-vous est donné en Australie, on pourra ainsi se rendre compte de l'état des forces sur la grille de départ. Quid notamment de Lewis Hamilton chez Ferrari ? Alors que la saison dernière a été difficile pour le Britannique, voilà que les premiers résultats de la Scuderia pourraient être décisifs pour l'avenir de Lewis Hamilton.
« Je ne le vois pas aller jusqu'au bout de la saison »
A 41 ans, Lewis Hamilton n'a toujours pas décidé de prendre sa retraite. Mais voilà que ce moment pourrait finalement arriver plus vite que prévu. C'est en tout cas le scénario envisagé par Damon Hill. En effet, rapporté par Sportskeeda, l'ancien pilote a confié concernant l'avenir du Britannique aujourd'hui chez Ferrari : « Je pense que si la motivation disparaît, si Lewis continue sur sa lancée comme l'an dernier ou l'année précédente, je ne le vois pas aller jusqu'au bout de la saison ».
« Il ne peut pas se contenter d'être là »
« Je pense que le plaisir a disparu. Vous savez, il ne peut pas se contenter d'être là, il n'a pas besoin d'être dans une voiture et de rapporter des points à Ferrari alors que Charles aurait pu gagner ou faire mieux que lui. Il n'a pas besoin d'être là », a-t-il poursuivi. A voir comment se dérouleront les premières courses de Lewis Hamilton.