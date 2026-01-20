F1 - Verstappen : La catastrophe après les adieux déchirants !

Il y a peu, Max Verstappen a été contraint à d’émouvants adieux avec son mentor Helmut Marko, qui quitte Red Bull après plus de 20 ans de bons et loyaux services. D’ailleurs, l’Autrichien affirme qu’en 2026, une voiture dotée d’un moteur Mercedes remportera le championnat, ce qui laisserait alors aucune chance au Néerlandais.
Véritable légende de Red Bull et mentor de Max Verstappen, Helmut Marko a pris la décision de quitter l’écurie autrichienne. Cela n’empêche pas le « Docteur » de continuer à analyser le monde de la Formule 1. Récemment, l’Autrichien a affirmé qu’il verrait bien une écurie disposant d’un moteur Mercedes remporter le championnat en 2026.
« Mercedes semble aujourd'hui être le plus avancé »
« J'espère que nous ne revivrons pas une situation comme en 2014, lorsque Mercedes avait pris une avance énorme sur tout le monde. Mais d'après ce que nous entendons, Mercedes semble aujourd'hui être le plus avancé dans le développement du moteur », a ainsi confié l’ex mentor de Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Je pense que cet écart va se creuser de manière significative »
« L'an dernier, le peloton n'a jamais été aussi resserré. Il y a eu des courses où les 20 voitures se tenaient en moins de sept dixièmes de seconde en qualifications. Je pense que cet écart va se creuser de manière significative. Les règles sont ce qu'elles sont, et il faut leur laisser une chance. Mais je crains que les écarts n'augmentent fortement », conclut Marko.