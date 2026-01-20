F1 - Verstappen : La catastrophe après les adieux déchirants !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, Max Verstappen a été contraint à d’émouvants adieux avec son mentor Helmut Marko, qui quitte Red Bull après plus de 20 ans de bons et loyaux services. D’ailleurs, l’Autrichien affirme qu’en 2026, une voiture dotée d’un moteur Mercedes remportera le championnat, ce qui laisserait alors aucune chance au Néerlandais.

Véritable légende de Red Bull et mentor de Max Verstappen, Helmut Marko a pris la décision de quitter l’écurie autrichienne. Cela n’empêche pas le « Docteur » de continuer à analyser le monde de la Formule 1. Récemment, l’Autrichien a affirmé qu’il verrait bien une écurie disposant d’un moteur Mercedes remporter le championnat en 2026.

« Mercedes semble aujourd'hui être le plus avancé » « J'espère que nous ne revivrons pas une situation comme en 2014, lorsque Mercedes avait pris une avance énorme sur tout le monde. Mais d'après ce que nous entendons, Mercedes semble aujourd'hui être le plus avancé dans le développement du moteur », a ainsi confié l’ex mentor de Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.