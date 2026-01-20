F1 - Transfert de Verstappen : C'est terminé, il lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette année s'annonce totalement indécise en Formule 1. La hiérarchie est impossible à établir pour le moment tant les changements réglementaires sont importants. Même Max Verstappen n'est pas certain de jouer le titre. Une situation qui le pousse à envisager très sereinement l'idée de mettre fin à sa carrière dès 2026.

Auteur d'une nouvelle saison prodigieuse, Max Verstappen est passé proche d'un cinquième titre mondial face à des McLaren pourtant bien plus rapides que sa Red Bull. Mais la saison prochaine, tout est remis à zéro. Le règlement va être totalement chamboulé ce qui pourrait totalement bouleverser la hiérarchie. Personne n'est à l'abri de s'être trompé, surtout pas Red Bull qui a tenté le pari fou de créer son propre moteur en 2026. Mais que se passera-t-il si la monoplace ne répond pas aux attentes ? Max Verstappen n'exclut pas l'idée de mettre fin à sa carrière.

Verstappen est prêt à tout plaquer « Une année cruciale ? Oui, en fait. Je pense que, de toutes les personnes autour de moi, je suis celui qui est le plus détendu par rapport à ça. Je m’en sortirai. Ça finira par donner des décisions pour la suite en F1. Est-ce qu’il y a une chance que j’arrête complètement, même avant 2029, si je n’aime pas les règles ? Oui j’y suis prêt. Mais, dans ce cas, il faudrait vraiment que tout se passe très négativement », lâche-t-il dans des propos par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.