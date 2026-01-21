Hamilton - Leclerc : Un «désastre» est déjà annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison 2025 extrêmement décevante et éprouvante, Charles Leclerc et Lewis Hamilton espèrent inverser la tendance chez Ferrari. Cependant, alors que l’écurie italienne semble vouloir concevoir deux monoplaces différentes pour chacun de ses deux pilotes, Ralf Schumacher estime que la Scuderia se dirige vers une catastrophe sans précédent. Explications.

De quoi sera faite la saison 2026 chez Ferrari ? Une chose est sûre, après une année 2025 terrible en termes de performance et de résultats, l’écurie italienne aura à cœur de se racheter. Toujours sous la houlette de Frédéric Vasseur, la « Scuderia » semble avoir pris une décision importante : adapter au maximum ses nouvelles voitures selon les envies de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton.

« Un désastre semble déjà se profiler » Ainsi, certains observateurs comme Ralf Schumacher sont plutôt sceptiques. L’ancien pilote allemand estime de son côté qu’une écurie ne peut pas créer véritablement deux monoplaces différentes afin de les adapter à chacun de ses pilotes. « En ce qui concerne Ferrari, un désastre semble déjà se profiler, au moins si l’on lit entre les lignes », a d’abord confié l’Allemand au micro de Sky Germany.