F1 - Verstappen : La réponse cash après le clash !

En 2026, c’st Isack Hadjar qui fera la paire avec Max Verstappen. Un rôle de coéquipier du Néerlandais chez Red Bull précédemment occupé par Sergio Pérez. Et voilà que récemment, le Mexicain s’était exprimé sur le calvaire qu'il avait vécu à cette position. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et Helmut Marko a répondu à l’ancien pilote Red Bull.
De 2021 à 2024, Sergio Pérez a été le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Une expérience dont le Mexicain ne garde pas un très bon souvenir. En effet, récemment, il avait balancé des propos chocs. « Chez Red Bull, tout était un problème. Si j'étais très rapide, c'était un problème, car cela créait une atmosphère très tendue au sein de Red Bull. Si j'étais plus rapide que Max, c'était un problème. Si j'étais plus lent que Max, c'était un problème. Donc tout était un problème », avait notamment expliqué Pérez.
« C’est assez surprenant »
Après cette sortie de Sergio Pérez, Helmut Marko a tenu à répondre à l’ancien pilote Red Bull. Dans des propos accordés à ORF, il a ainsi balancé sur le Mexicain, soulignant à quel point l’écurie autrichienne avait sauvé la carrière de Pérez : « C’est assez surprenant, car il ne faut pas oublier que Checo Pérez n’avait pas de contrat. Il a été licencié de l’écurie qu’il avait pratiquement maintenue à flot ».
« Checo a fait toute sa carrière avec nous »
« Je ne sais pas exactement combien de Grands Prix il a remportés, mais surtout en 2022, il a longtemps été en lice pour le championnat du monde. S’il a finalement cessé de se produire sur scène, c’est pour plusieurs raisons, mais globalement, je pense que Checo a fait toute sa carrière avec nous », a enchainé Helmut Marko.