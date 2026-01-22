F1 - Transfert de Verstappen : La folle annonce de Red Bull !

Longtemps annoncé sur le départ, Max Verstappen avait finalement décidé de rester chez Red Bull. Une décision largement commentée et Laurent Mekies avoue même que le pilote néerlandais prend un gros risque en décidant de rester de son équipe avec laquelle il a remporté ses quatre titres.
Après de longues tergiversations, Max Verstappen, annoncé chez Mercedes, a choisi de rester fidèle à Red Bull. Une décision forte compte tenu de la stratégie de l'équipe autrichienne qui développe à partir de cette saison son propre moteur, en collaboration avec Ford. Forcément, la part de risque est plus grande et l'inconnue est totale en ce qui concerne les performances de Red Bull. Laurent Mekies, le patron de l'équipe, assure donc que Max Verstappen a pris un énorme risque.
Verstappen choisit Red Bull, Mekies reconnaît un risque
« Je crois qu’on nous a posé cette question à chaque course l’an dernier ! Je m’attends à ce qu’on nous la pose aussi à chaque course cette année. Plus sérieusement, l’une des choses incroyables chez Max, c’est qu’il ne se tient pas à l’extérieur du projet à observer et juger ce que nous faisons. Il fait partie du projet. Il prend un risque avec nous. Il sait qu’en prenant des risques, on peut tomber. Il est conscient de l’ampleur du défi. Max vit et respire le sport automobile, jour et nuit », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Il prend un risque avec nous»
« Max veut une voiture rapide. La meilleure façon de s’assurer qu’il reste avec nous, c’est de lui fournir un ensemble compétitif : un châssis rapide et un moteur performant. Nous n’y serons peut-être pas dès la première course, mais il verra la trajectoire. Et si cette trajectoire est suffisamment convaincante, il saura que ce groupe peut produire la meilleure voiture possible. Ce qui sera fascinant pour les spectateurs cette saison, c’est le volume de développement en cours de saison. Il sera trois, quatre ou cinq fois supérieur à ce que nous avons connu récemment, aussi bien sur le châssis que sur le moteur. La hiérarchie devrait évoluer constamment », ajoute Laurent Mekies.