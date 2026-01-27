Michael Schumacher : L'annonce tant attendue sur son état de santé

Plus de 12 ans après son terrible accident de ski qui l'avait laissé dans le coma plusieurs semaines, Michael Schumacher n'est plus apparu en public. Et surtout, son état de santé et protégé par sa famille qui n'a donné que de très rares informations à ce sujet depuis 2013. Mais un journaliste anglais dévoile des nouvelles que l'on attendait plus.
En décembre 2013, tous les fans de Formule 1 retenaient leur souffle en apprenant la nouvelle de l'accident dont venait d'être victime Michael Schumacher. Placé dans le coma, le septuple champion du monde s'est longtemps retrouvé entre la vie et la mort, et s'il s'en est finalement sorti, son état de santé reste un mystère total tant il est protégé par sa famille. Difficile de savoir précisément la façon dont il vit puisque seuls de rares proches peuvent lui rendre visite. Mais pour en savoir plus, le journaliste du Daily Mail Jonathan McEvoy s'est rendu aux abords de la résidence secondaire de la famille à Majorque afin d'y apercevoir Michael Schumacher. Et il assure notamment que le Baron Rouge n'est plus alité puisqu'il est en fauteuil roulant, poussé par le personnel médical.
Un journaliste anglais fait des révélations sur Schumacher
« Il ne peut plus marcher. Il est donc déplacé dans sa propriété en fauteuil roulant par des infirmières et des kinésithérapeutes, faisant partie d'une équipe médicale présente 24h/24 », écrit-il dans son enquête pour le média britannique, avant de donner quelques nouvelles plus rassurantes concernant la façon dont Michael Schumacher perçoit les choses : « On ne peut pas être sûr qu'il comprenne tout, car il ne peut le dire à personne. On a l’impression qu’il comprend certaines choses qui l’entourent, mais probablement pas tout ».
«On a l’impression qu’il comprend certaines choses»
Une enquête qui n'a pas du être du goût de la famille Schumacher qui fait tout pour protéger son état de santé. Sabine Kehm, porte-parole historique du Baron Rouge et très proche de sa famille, affichait effectivement récemment son agacement face aux méthodes de certains pour obtenir des informations. « Je trouve extrêmement malveillant qu'ils veuillent exploiter sa souffrance de la sorte. Il est donc clair pourquoi la famille adopte une position plus ferme envers ses proches. Corinna (sa femme) observe cela avec amertume », confiait-elle.