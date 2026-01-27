Michael Schumacher : L'annonce tant attendue sur son état de santé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Plus de 12 ans après son terrible accident de ski qui l'avait laissé dans le coma plusieurs semaines, Michael Schumacher n'est plus apparu en public. Et surtout, son état de santé et protégé par sa famille qui n'a donné que de très rares informations à ce sujet depuis 2013. Mais un journaliste anglais dévoile des nouvelles que l'on attendait plus.

En décembre 2013, tous les fans de Formule 1 retenaient leur souffle en apprenant la nouvelle de l'accident dont venait d'être victime Michael Schumacher. Placé dans le coma, le septuple champion du monde s'est longtemps retrouvé entre la vie et la mort, et s'il s'en est finalement sorti, son état de santé reste un mystère total tant il est protégé par sa famille. Difficile de savoir précisément la façon dont il vit puisque seuls de rares proches peuvent lui rendre visite. Mais pour en savoir plus, le journaliste du Daily Mail Jonathan McEvoy s'est rendu aux abords de la résidence secondaire de la famille à Majorque afin d'y apercevoir Michael Schumacher. Et il assure notamment que le Baron Rouge n'est plus alité puisqu'il est en fauteuil roulant, poussé par le personnel médical.

Un journaliste anglais fait des révélations sur Schumacher « Il ne peut plus marcher. Il est donc déplacé dans sa propriété en fauteuil roulant par des infirmières et des kinésithérapeutes, faisant partie d'une équipe médicale présente 24h/24 », écrit-il dans son enquête pour le média britannique, avant de donner quelques nouvelles plus rassurantes concernant la façon dont Michael Schumacher perçoit les choses : « On ne peut pas être sûr qu'il comprenne tout, car il ne peut le dire à personne. On a l’impression qu’il comprend certaines choses qui l’entourent, mais probablement pas tout ».