F1 : Un nouveau pilote avec Verstappen, il n'en revient pas !

Arrivé chez Red Bull en 2016 après avoir fait ses débuts en F1 chez l’écurie sœur Toro Rosso (aujourd’hui Racing Bulls), Max Verstappen a vu défiler du monde au sein de l’équipe autrichienne. Le quadruple champion du monde va d’ailleurs découvrir un nouveau visage en 2026. Et le nouveau pilote en question a avoué avoir été surpris par ses premiers pas chez Red Bull.

Max Verstappen a connu beaucoup de monde chez Red Bull depuis son arrivée en 2016. Après avoir fait ses débuts en F1 sous les couleurs de Toro Rosso, le Néerlandais a immédiatement débarqué chez l’écurie autrichienne. Le pilote de 28 ans va d’ailleurs découvrir un nouveau visage chez Red Bull en 2026. Épaulé par Liam Lawson puis par Yuki Tsunoda la saison dernière, le quadruple champion du monde sera désormais accompagné par Isack Hadjar. Et ce dernier a avoué avoir été impressionné par ses premiers tours au volant de sa nouvelle voiture.

«C'est assez impressionnant» « [Journée] très productive. De manière surprenante, nous avons réussi à faire beaucoup plus de tours que prévu, tout s'est déroulé plutôt bien et nous n'avons eu que quelques problèmes mineurs. C'est assez impressionnant, surtout pour notre première journée avec notre propre moteur, donc c'était définitivement une journée tranquille » a d’abord expliqué Isack Hadjar dans des propos rapportés par Motorsport.com.