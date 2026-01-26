F1 : Le transfert «exceptionnel» qui régale Red Bull !

Pierrick Levallet

Max Verstappen n’a connu que Red Bull dans sa carrière. Après avoir fait ses débuts chez l’écurie sœur Toro Rosso (aujourd’hui Racing Bulls), le Néerlandais a rapidement été promu au sein de l’équipe autrichienne en 2016. Le quadruple champion du monde a ainsi connu du monde chez Red Bull depuis son arrivée. Et en 2026, le pilote de 28 ans va connaître une nouvelle personne.

«Il arrive avec une vitesse brute incroyable» Max Verstappen va en effet être épaulé par Isack Hadjar lors de la saison à venir. Et Laurent Mekies est ravi par l’arrivée du Français. « Tout d’abord, nous ne nous cachons pas derrière le fait que nous devons faire un meilleur travail avec cette deuxième voiture, et cela inclut la seconde moitié de la saison dernière. Je pense que nous avons fait quelques progrès avec Yuki, mais pas au niveau que nous estimions devoir atteindre. Isack arrive avec une vitesse brute incroyable. Nous croyons à la vitesse pure. Le niveau auquel il a commencé la saison dernière, sa vitesse de départ, était exceptionnel » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par F1i.