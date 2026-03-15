Une bagarre générale a éclaté : Ce joueur de l’OM mettait «des coups de tête» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, l’OM a connu un véritable fiasco sur la scène européenne, se faisant éliminer de la Ligue des Champions dès la phase de ligue. Le club phocéen a connu des meilleures périodes en Coupe d’Europe. En 1999, Marseille avait notamment atteint la finale, malheureusement perdue, de la Coupe de l’UEFA. En demi-finale, les Olympiens avaient triomphé de Bologne au terme d’une opposition très tendue.

En avril 1999, l’OM décrochait sa place en finale de la Coupe de l’UEFA après avoir éliminé Bologne. Mais voilà que ce qu’on retiendra surtout du match retour, c’est la bagarre générale qui avait éclaté au coup de sifflet final. Anciens joueurs de l’OM, Peter Luccin et Christophe Dugarry ont d’ailleurs été des acteurs principaux de cette violente altercation et voilà que quelques années plus tard, ils ont livré leurs souvenirs de ce moment.

Jour et nuit, son calvaire ne s'est jamais arrêté à l'OM : Il sort du silence https://t.co/1xhYgEtSs7 — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Comme un idiot fini, je rentre dans les brancards » Ainsi, en 2024, sur RMC, Peter Luccin avait raconté comment cette bagarre avait commencé. L’ancien joueur de l’OM confiait alors : « Lors des dix dernières minutes, en raison de ma couleur de peau, on entend beaucoup de cris de singe. Ce n’est pas une justification. Mais quand le match se termine, j’entends ces cris de singe et je leur dis (aux supporters de Bologne, ndlr) de continuer, avec ma gestuelle. Les Italiens ont dit que j’avais fait des doigts. Je peux vous le dire, je n’ai pas fait de doigts, à aucun moment. Nous on va en finale, et à ce moment-là j’entends ‘Peter, attention!’. Je suis un peu à côté du tunnel, je vois trois-quatre joueurs arriver ». C’est là que Christophe Dugarry est intervenu, envenimant alors les choses : « Moi je suis derrière, je vois que les mecs commencent à chahuter Peter, à le bousculer. Comme un idiot fini, je rentre dans les brancards, je cours et j’y vais! J’aurais pu arriver tranquillement, dire à tout le monde de se calmer. Mais je suis un idiot fini... Les mecs ne m’ont rien fait. Ils ne sont pas non plus en train de rouer de coups mon copain. J’ai zéro excuse, je suis fautif à 100%. Je vais aller plus loin, c’est presque moi qui déclenche le truc ».