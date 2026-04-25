NBA - Une passe décisive et une claque de papa à la télévision : Le fils de LeBron James va s'en souvenir de ses premiers Play-Offs !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un service millimétré en plein match qui a permis à son fils de conclure le alley-oop par un lay-up. Après le coup de sifflet final scellant la victoire des Los Angeles Lakers dans ce match 3 du premier tour des Play-Offs face aux Houston Rockets (112-108), LeBron James n'a pas manqué de furtivement apparaître à l'écran pour taper son fils derrière la tête lors de l'interview de Bronny James avec le diffuseur.

A 21 ans, LeBron James Jr rebaptisé Bronny de son propre chef vit la première postseason de sa carrière en NBA. Inclus par JJ Redick dans la rotation avec les blessures d'Austin Reaves et de Luka Doncic entre autres, l'arrière a pu marquer ses premiers points en Play-Offs dans la nuit de vendredi à samedi. Le tout, à l'occasion du match 3 qui semblait promis aux Houston Rockets. Mais grâce à un tir à trois points de son père LeBron James, les Los Angeles Lakers ont arraché les prolongations avant d'en faire de même avec la victoire (112-108). Un succès précieux puisqu'il permet aux Angelinos de prendre une avance considérable dans ce premier tour des Play-Offs (3-0).

Imagine jouer en Playoffs NBA avec ton père et il te pose ce genre de passe … 🤩



Et… t’as même le droit à une claque derrière la tête en interview 🤣😭😭 pic.twitter.com/gMyGzFNrJS — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 25, 2026

LeBron James surgit en pleine interview de son fils pour lui mettre une claque derrière la tête Auteur de cinq points dont deux grâce à un alley-oop avec son père, Bronny James s'est présenté tout sourire au micro du diffuseur après la victoire des Rockets en prenant au passage une tape derrière la tête de la part de LeBron James. Ce qui l'a bien fait rire avant de partager son ressenti sur la série face aux Houston Rockets. Un moment à tout jamais gravé dans la mémoire du quadruple champion NBA et de son fils aîné.