NBA - LeBron James a joué un match de playoffs avec son fils : «C’est probablement la chose la plus folle qui me soit arrivée dans ma carrière»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Los Angeles Lakers ont entamé leurs playoffs par une victoire face aux Houston Rockets (107-98). Presque en triple-double, LeBron James a aussi eu l’opportunité de jouer un match de playoffs avec son fils, Bronny, pour la première fois de sa carrière, ce qui l’a rempli de fierté.

Privés de Luka Doncic et Austin Reaves, les Los Angeles Lakers ont tout de même réussi à s’imposer face aux Houston Rockets (107-98) lors du match 1 des playoffs dans la nuit de samedi à dimanche. Il faut dire qu’en face, Kevin Durant, touché au genou, n’a pas pu tenir sa place. Les Angelinos ont pu compter sur l’adresse de Luke Kennard, qui a inscrit 27 points, à 9/13 aux tirs et 5/5 à trois points, mais aussi sur LeBron James.

LEBRON JAMES: "I was on the floor with my son. In a playoff game. That's probably the craziest thing that's ever happened to me in my career.



"It was so cool to be out there with him, and his brother, and his sister, and his mom in the building, and his grandma... my mom gets to… https://t.co/K51oa1x9B5 pic.twitter.com/IkP5cToLqt — NBA (@NBA) April 19, 2026

« Ma mère a pu voir son fils et son petit-fils jouer en playoffs » En l’absence de Luka Doncic et Austin Reaves, le King a renfilé son costume de patron, terminant la rencontre avec 19 points, 8 rebonds, 13 passes. Dans le deuxième quart-temps, LeBron James a même eu l’occasion de partager le parquet avec son fils, Bronny, dont c’était les débuts en playoffs. « Il y a eu beaucoup de choses folles cette année pour moi. Déjà, j’étais sur le terrain avec mon fils dans un match de playoffs. C’est probablement la chose la plus folle qui me soit arrivée dans ma carrière », a réagi le joueur désormais âgé de 41 ans en conférence de presse, dans des propos relayés par Basket USA. « C’était tellement spécial d’être là avec lui, avec son frère, sa sœur, sa mère dans la salle, sa grand-mère aussi. C’est dingue. Ma mère a pu voir son fils et son petit-fils jouer en playoffs. Ça, c’est fou. »