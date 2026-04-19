«Un des meilleurs joueurs de l’histoire» : La prédiction de cette légende pour Wembanyama !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour la première fois depuis son arrivée en NBA il y a deux ans, Victor Wembanyama va disputer les Play-Offs avec les Spurs de San Antonio. Avec le Français, la franchise texane a trouvé un véritable leader. Double MVP, Steve Nash lui, estime que le potentiel de « Wemby » pourrait l’emmener très haut dans la légende.

Un Victor Wembanyama inarrêtable ? Ayant porté les Spurs de San Antonio jusqu’à la deuxième place de la conférence Ouest, le génie français rêve désormais d’un premier titre NBA. De plus en plus de légendes l’adoubent, et pour Steve Nash, double MVP avec les Suns de Phoenix, les superlatifs commencent à manquer pour « Wemby ».

Bon, je pense qu’on pourra dire que la saison 3 de Victor Wembanyama en NBA aura été sympathique… pic.twitter.com/ZfYuEYAqo0 — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) April 13, 2026

« C’est un talent générationnel, qui pourrait devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire » « Je dis habituellement qu’il faut de l’expérience commune, des cicatrices en playoffs, avant de gagner. Mais s’il y a une équipe qui peut passer au-dessus de ça, ce sont les Spurs, surtout quand on voit à quel point Victor Wembanyama est unique. Il fera face à des défenses extrêmement physiques qui, franchement, vont essayer de le brutaliser. Wembanyama est le catalyseur pour eux. Quand il n’est pas sur le parquet, leurs statistiques sont complètement différentes. Quand votre leader est à ce point concentré sur la victoire et rien d’autre, ça rejaillit sur toute l’équipe. C’est un talent générationnel, qui pourrait devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire une fois qu’il aura fini sa carrière », a ainsi confié Steve Nash dans des propos relayés par le Parisien.