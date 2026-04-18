Wembanyama veut s'essayer au rugby : Après l'UBB, c'est validé pour le Stade Français !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le moment tant attendu par Victor Wembanyama depuis l'instant où il a été drafté à la première position aux Spurs en 2023 approche : la franchise de San Antonio va retrouver les Play-Offs après sept années d'absence. Wemby a hâte, mais a profité d'une interview aux Etats-Unis pour faire part de son voeu de s'entraîner avec une équipe de rugby. Rapidement, deux clubs de Top 14 ont sauté sur l'occasion.

Victor Wembanyama est déjà, du haut de ses 22 ans, l'une des figures de proue du sport français à l'international. Le franchise player des San Antonio Spurs s'apprête à disputer les premiers Play-Offs de sa jeune carrière en NBA avec un rêve de titre. Et pendant la offseason, après une initiation au kung-fu l'été dernier, c'est au rugby qu'il aimerait s'essayer d'après ses propos tenus à ESPN dernièrement. « Une chose que je voulais faire l'été dernier mais je n'ai pas eu le temps, c'est m'entraîner avec une équipe de rugby, car ce sont les mêmes schémas de mouvements et ça peut se transposer à ce que je fais. Ce sont des choses très intéressantes ».

«Il peut s'essayer (ndlr au rugby), je pense qu'il n'y aura pas de soucis à ça»

Il n'aura pas fallu bien longtemps pour que Yannick Bru commente le souhait de Victor Wembanyama qu'il a coché sur sa bucket list. L'entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles était présent en conférence de presse vendredi quelques jours après avoir éliminé le Stade toulousain en quart de finale de Champions Cup (30-15). L'occasion idoine pour se dire prêt à accueillir celui qui est surnommé Wemby. « Les portes sont grandes ouvertes. Je sais déjà qu'il y aura un mec super content dans le staff, c'est Shaun Sowerby (l'entraîneur de la touche à l'UBB). Ça devrait lui simplifier pas mal de choses. Dites bien à Victor (Wembanyama) qu'il est le bienvenu à l'UBB et qu'on utilisera ses compétences ».

Mais ce n'est pas tout. A Paris, berceau du Stade Français, le troisième ligne du club de Top 14 Sekou Macalou s'est lui aussi invité à la discussion ces dernières heures au point presse. « Je le mets en premier bloc en touche (rire), c'est tout ce que je fais. Et après, je pense qu'on aura tous les ballons ». Le 3/4 centre du Stade Français Noah Néné a lui aussi eu son mot à dire en évoquant les attributs physiques spécifiques du joueur de basket qui lui collent bien avec l'ovalie.

« Il est très grand. Je trouve et je crois qu'il a une sacrée mobilité, une sacrée dextérité alors qu'il est très grand, très longiligne avec des membres assez fins. Donc il peut s'essayer (ndlr au rugby), je pense qu'il n'y aura pas de soucis à ça. Et puis c'est un très grand athlète. Premier sauteur, il saute tout seul hein (sourire). Ballons aériens ouais ».