De la NBA au rugby, Victor Wembanyama veut relever un nouveau défi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama (22 ans) se bâtit de jour en jour une réputation planétaire dans le sport. La star des San Antonio Spurs médaillée d’argent aux Jeux Olympiques est devenue une référence en NBA à l’approche des Play-Offs. Et pour ce qui est de la offseason, un vœu particulier habite ses pensées : un entraînement avec une équipe de rugby.

Qu’est-ce que Victor Wembanyama n’est pas capable de faire ? Pendant la dernière offseason, à savoir les congés estivaux en NBA de juin à octobre, la star du basket français s’est rendu en Chine dans un temple shaolin. En parallèle, le grand pivot des San Antonio Spurs de 2 mètres 24 a été aperçu en train de jouer au football, s’est initié au kung-fu le tout en prenant des leçons auprès de la légende Hakeem Olajuwon pour son jeu au basket. Rien que ça. Et à présent, Wembanyama qui disputera les premiers Play-Offs de sa carrière en NBA pendant ce printemps 2026, a un autre challenge en tête.

.@wemby sits down with @malika_andrews to discuss working with Hakeem Olajuwon and monks last summer, the @spurs' playoff ambitions, and what's in store for this offseason 👽 pic.twitter.com/mCm6inWAtx — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2026

«M'entraîner avec une équipe de rugby» Pendant une interview avec Malika Andrews, Victor Wembanyama a été interrogé par la journaliste d’ESPN sur la prochaine case à cocher sur sa bucket list. Après le kung-fu, celui qui est surnommé Wemby veut s’essayer au rugby. « Une chose que je voulais faire l'été dernier mais je n'ai pas eu le temps, c'est m'entraîner avec une équipe de rugby, car ce sont les mêmes schémas de mouvements et ça peut se transposer à ce que je fais. Ce sont des choses très intéressantes », a affirmé Wembanyama par le biais de propos relayés par L’Équipe.