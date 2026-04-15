NBA : Victor Wembanyama décroche une première récompense… grâce à ses interviews

Si le titre de MVP, récompensant le meilleur joueur, peut lui échapper, Victor Wembanyama est quasiment assuré d’être élu meilleur défenseur de la saison régulière. Il faudra patienter encore un peu pour en avoir le cœur net et en attendant, la star des San Antonio Spurs a reçu une autre distinction... pour son talent face aux médias.
À l’instar de plusieurs autres observateurs ou joueurs, Nicolas Batum ne voit pas Victor Wembanyama être élu MVP (Most Valuable Player) cette saison. L’ancien capitaine de l’équipe de France estime que son compatriote a du retard sur Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et Nikola Jokic (Denver Nuggets). En revanche, ces derniers ne figurent pas dans la All-Interview Team, contrairement à la star des San Antonio Spurs.
Wembanyama nommé dans la All-Interview Team
Si elle était auparavant une des récompenses officielles décernées par la NBA, l’équipe All-Interview a été retirée après la saison 2003-2004 et réintroduite depuis 2025 par la Professional Basketball Writers Association (PBWA). Elle rend hommage aux joueurs « qui se montrent toujours réfléchis, perspicaces et engageants face aux médias. » Victor Wembanyama figure en tête des votes aux côtés de Stephen Curry (Golden State Warriors), tandis que Kevin Durant (Houston Rockets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) et Jaylen Brown (Boston Celtics) complètent la première équipe.
« Nous sommes reconnaissants envers les joueurs qui se surpassent pour rendre nos articles plus instructifs et plus éclairants »
Dans la seconde équipe, on retrouve : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Draymond Green (Golden State Warriors), Bam Adebayo (Miami Heat) et Josh Hart (New York Knicks). Pour la PBWA, c’est une manière de « récompenser les joueurs qui apportent constamment les perspectives, l'enthousiasme et la profondeur qui donnent vie à nos reportages, tout en respectant (voire en dépassant) leurs obligations médiatiques. » « La NBA est une ligue au talent illimité et aux personnalités tout aussi fascinantes », a déclaré Howard Beck, président de la PBWA. « Nous sommes reconnaissants envers les joueurs qui se surpassent pour rendre nos articles plus instructifs et plus éclairants. »