NBA - «J’ai une certaine culpabilité» : La cause qui préoccupe Victor Wembanyama et qu’il souhaite impacter «pour le futur»

Absent lors du match précédant, Victor Wembanyama a fait son retour dans la nuit de vendredi à samedi. Avec 40 points, le Français a largement contribué à la victoire des San Antonio Spurs face aux Dallas Mavericks (139-120) et s’est ensuite confié sur un sujet qui lui tient à cœur et qu’il souhaite impacter à l’avenir.
Après avoir manqué le match face aux Portland Trail Blazers (112-101), Victor Wembanyama a fait un retour remarqué dans la nuit de vendredi à samedi. Les San Antonio Spurs étaient opposés aux Dallas Mavericks (139-120) et le Français a terminé la rencontre avec 40 points, 13 rebonds et 5 passes, le tout en 26 minutes.
« J’ai une certaine culpabilité à polluer autant »
Un match qui était son 65e disputé cette saison, le rendant éligible aux récompenses individuelles de fin de saison régulière. S’il devrait être trop court pour remporter le titre de MVP, celui de DPOY, récompensant le meilleur défenseur, ne devrait pas lui échapper et la question, à laquelle Victor Wembanyama a répondu en conférence de presse, est de savoir s’il sera élu à l’unanimité ou non, ce qui serait une première dans l’histoire de la NBA.
« Je veux contrecarrer cette empreinte carbone négative »
Lors de cette conférence de presse, Victor Wembanyama a été interrogé sur un autre sujet, l’écologie. La NBA est en effet une des ligues les plus polluantes du monde, et cela ne le laisse pas indifférent. « Oui bien sûr, je m’en soucie énormément et j’ai une certaine culpabilité à polluer autant en tant que personne qui prend l’avion quand même pour 41 déplacements par saison », a-t-il déclaré. « Mais j’espère, ce n’est pas que j’espère, je veux avoir un impact et je veux contrecarrer cette empreinte carbone négative que j’aie grâce à l’impact que je peux avoir, que ce soit financièrement, socialement. Je veux avoir un impact à ce niveau-là pour le futur. »