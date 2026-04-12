NBA - «J’ai une certaine culpabilité» : La cause qui préoccupe Victor Wembanyama et qu’il souhaite impacter «pour le futur»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent lors du match précédant, Victor Wembanyama a fait son retour dans la nuit de vendredi à samedi. Avec 40 points, le Français a largement contribué à la victoire des San Antonio Spurs face aux Dallas Mavericks (139-120) et s’est ensuite confié sur un sujet qui lui tient à cœur et qu’il souhaite impacter à l’avenir.

Après avoir manqué le match face aux Portland Trail Blazers (112-101), Victor Wembanyama a fait un retour remarqué dans la nuit de vendredi à samedi. Les San Antonio Spurs étaient opposés aux Dallas Mavericks (139-120) et le Français a terminé la rencontre avec 40 points, 13 rebonds et 5 passes, le tout en 26 minutes.

Victor Wembanyama est incroyable ! ! 🔥

Il inscrit 40 points en 26 minutes 😱



👽 40 POINTS (61% au tir)

👽 13 REBONDS

👽 5 PASSES

👽 2 CONTRES @Wemby est donc toujours éligible pour le titre de MVP !



pic.twitter.com/0XoKYT9eCz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 11, 2026

« J’ai une certaine culpabilité à polluer autant » Un match qui était son 65e disputé cette saison, le rendant éligible aux récompenses individuelles de fin de saison régulière. S’il devrait être trop court pour remporter le titre de MVP, celui de DPOY, récompensant le meilleur défenseur, ne devrait pas lui échapper et la question, à laquelle Victor Wembanyama a répondu en conférence de presse, est de savoir s’il sera élu à l’unanimité ou non, ce qui serait une première dans l’histoire de la NBA.