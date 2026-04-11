Victor Wembanyama se fait très peur, il réclame un changement historique en NBA !

De retour sur les parquets après une petite frayeur contre les Sixers, Victor Wembanyama peut souffler pour la suite de la saison. Encore une fois très impressionnant, le Français continue d'inscrire son nom dans les livres d'histoire de la NBA. Mais il réclame toutefois un changement majeur.
Victor Wembanyama peut souffler ! Et pour cause, après sa sortie sur blessure contre les Sixers, et son forfait pour le match suivant, le Français n'était pas éligible aux récompenses individuelles, puisqu'il n'avait pas atteint le seuil fatidique des 65 matches disputés. Dans la lutte pour le titre de MVP face à Shai-Gilgeous-Alexander notamment, Wemby est également le grand favori pour devenir le meilleur défenseur de la saison. Mais afin d'être éligible, il devait prendre part à 20 minutes de l'un des deux derniers matches de la saison régulière. C'est désormais chose faite puisqu'il a disputé 26 minutes contre Dallas, suffisamment pour signer une ligne de stats de folie avec 40 points, 13 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres. C'est d'ailleurs le joueur qui attend le plus rapidement 40 points/10 rebonds/5 passes dans un match en NBA.
Wembanyama veut changer une règle en NBA
Après la rencontre, Victor Wembanyama affichait donc sa joie et son soulagement d'être officiellement éligible pour les récompenses individuelles. « Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont permis de traverser les derniers mois et de progresser, et à tout le travail qu'on a abattu tout au long de l'année. Atteindre les 65 matches ? Ç'a été un travail considérable. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec le staff médical sur le meilleur plan à adopter. Plus que lors de n'importe quelle autre année de ma carrière, je dirais. Un travail mental, aussi, pour être capable de jouer malgré la douleur ou l'inconfort. Mais on y est arrivés », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'affirmer qu'il serait « surpris de ne pas remporter à l'unanimité » le titre de meilleur défenseur de la NBA. « Qui sont les autres candidats ? », demande-t-il, soulignant la faible concurrence dans ce domaine face à lui.
«À mon avis, ne pas avoir de limite, c'est une position défendable»
Cependant, Victor Wembanyama s'est fait très peur et afin de ne pas connaître cette nouvelle situation à l'avenir, il réclame un changement concernant la règle des 65 matches minimum instaurée par la NBA il y a deux ans. « Selon vous, quel pourcentage de la saison devrait-on prendre en compte ? 75% ? Les deux tiers ? », demande-t-il aux journalistes avant de donner son avis en se lançant dans plusieurs calculs : « Si un joueur joue 35 minutes par soir pendant 50 matches, ça fait 1 750 minutes jouées sur l'ensemble de la saison. Si un autre participe à 75 matches à seulement 20 minutes de moyenne, ça ne fait que 1 500 minutes. Donc ce n'est pas forcément une question de nombre de matches. À mon avis, ne pas avoir de limite, c'est une position défendable. Mais jouer au minimum 75 % des matches pourrait également sembler logique. Ça ferait quoi ? 61,5 matches, donc 62 minimum ».