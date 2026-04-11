Victor Wembanyama se fait très peur, il réclame un changement historique en NBA !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour sur les parquets après une petite frayeur contre les Sixers, Victor Wembanyama peut souffler pour la suite de la saison. Encore une fois très impressionnant, le Français continue d'inscrire son nom dans les livres d'histoire de la NBA. Mais il réclame toutefois un changement majeur.

Victor Wembanyama peut souffler ! Et pour cause, après sa sortie sur blessure contre les Sixers, et son forfait pour le match suivant, le Français n'était pas éligible aux récompenses individuelles, puisqu'il n'avait pas atteint le seuil fatidique des 65 matches disputés. Dans la lutte pour le titre de MVP face à Shai-Gilgeous-Alexander notamment, Wemby est également le grand favori pour devenir le meilleur défenseur de la saison. Mais afin d'être éligible, il devait prendre part à 20 minutes de l'un des deux derniers matches de la saison régulière. C'est désormais chose faite puisqu'il a disputé 26 minutes contre Dallas, suffisamment pour signer une ligne de stats de folie avec 40 points, 13 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres. C'est d'ailleurs le joueur qui attend le plus rapidement 40 points/10 rebonds/5 passes dans un match en NBA.

WEMBY WENT OFF IN SAN ANTONIO'S WIN!



👽 40 PTS

👽 13 REB

👽 5 AST

👽 2 BLK



Playing just 26 minutes and 13 seconds, Wemby records the fastest 40p/10r/5a game in NBA history 🤯 pic.twitter.com/dyLMpV1Uac — NBA (@NBA) April 11, 2026

Wembanyama veut changer une règle en NBA Après la rencontre, Victor Wembanyama affichait donc sa joie et son soulagement d'être officiellement éligible pour les récompenses individuelles. « Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont permis de traverser les derniers mois et de progresser, et à tout le travail qu'on a abattu tout au long de l'année. Atteindre les 65 matches ? Ç'a été un travail considérable. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions avec le staff médical sur le meilleur plan à adopter. Plus que lors de n'importe quelle autre année de ma carrière, je dirais. Un travail mental, aussi, pour être capable de jouer malgré la douleur ou l'inconfort. Mais on y est arrivés », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'affirmer qu'il serait « surpris de ne pas remporter à l'unanimité » le titre de meilleur défenseur de la NBA. « Qui sont les autres candidats ? », demande-t-il, soulignant la faible concurrence dans ce domaine face à lui.