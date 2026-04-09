«C'est surréaliste» : Une star de la NBA ne comprend toujours pas Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours aussi impressionnant, Victor Wembanyama continue de choquer la NBA. Même les meilleurs défenseurs de la Ligue ne parviennent pas à comprendre comment affronter la star des Spurs lancée dans la course au titre de MVP en cette fin de saison régulière.

Pour sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama semble avoir atteint son meilleur niveau depuis son arrivée dans la Ligue. Le Français a permis aux Spurs de retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2019, avec en plus le deuxième bilan de la NBA derrière OKC. Wembanyama est même en course pour le titre de MVP avec Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Autrement dit, le numéro 1 de la Draft 2023 s'est clairement imposé en NBA cette saison et devient un redoutable adversaire que même les meilleurs défenseurs de la Ligue ne parviennent plus à contenir. C'est notamment le cas d'Anthony Davis, qui ne comprend toujours pas comment faire face au Français.

Added another pair of Hall of Famers to Wemby FC 😌 pic.twitter.com/qZGHcEXi2p — The mismatch (@kovinduryant) April 9, 2026

Anthony Davis choqué par Victor Wembanyama « Ce qu’il fait est surréaliste. Le plus grand gars qu’on ait vu faire ce genre de trucs est Kevin Durant… Quand je joue contre Wemby, je me dis que je dois aller au lit à 21h, parce que ça va être un combat. C’est assurément un de mes joueurs préférés. Et il fait ressortir le meilleur de toi-même dans ce genre de matchs », confie-t-il dans le podcast de Draymond Green, avant d'en rajouter une couche.