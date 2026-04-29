Son calvaire continue au PSG, Lucas Chevalier est victime d’un coup dur

Vainqueur 5-4 face au Bayern Munich lors du match aller au terme d'un match spectaculaire, le PSG a pris l'avantage dans cette demi-finale de Ligue des champions. Mais le club de la capitale ne se présentera pas au match retour avec le même effectif. Dans une saison difficile, Lucas Chevalier vient de se blesser à l'entraînement.
Depuis le début de la saison, le PSG a connu beaucoup de coups durs concernant les blessures de ses joueurs. En effet, le club de la capitale est reparti au combat avec quasiment le même effectif après sa victoire en Ligue des champions et tout s'est enchaîné très vite. Les corps sont donc arrivés fatigués pour cette nouvelle saison et les communiqués médicaux sont toujours très attendus. Après sa victoire face au Bayern Munich, le PSG est venu aux nouvelles concernant son effectif.
Lucas Chevalier blessé, terrible saison
En plus d'Achraf Hakimi qui devra observer une période de repos après avoir été victime d'une blessure sur la pelouse mardi soir, Lucas Chevalier devra également passé par la case infirmerie. Le Marocain, touché par une lésion à la cuisse droite, voit son coéquipier français subir la même blessure puisque d'après le communiqué médical publié par le club, il s'est blessé à l'entraînement ce mercredi matin. Il restera donc en soins ces prochaines semaines.
Cauchemar au PSG
Choisi l'été dernier pour devenir le gardien numéro 1 du PSG à la place de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a connu des débuts plutôt mitigés dans la capitale. L'international français peine à convaincre et il a même fini par perdre sa place au profit de Matvey Safonov ces derniers mois. C'est d'ailleurs le gardien russe qui est désormais choisi par Luis Enrique en tant que titulaire. Cette blessure de Lucas Chevalier n'arrange pas du tout ses affaires. Reste à savoir désormais quelle sera la durée de son absence...