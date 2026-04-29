Son calvaire continue au PSG, Lucas Chevalier est victime d’un coup dur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur 5-4 face au Bayern Munich lors du match aller au terme d'un match spectaculaire, le PSG a pris l'avantage dans cette demi-finale de Ligue des champions. Mais le club de la capitale ne se présentera pas au match retour avec le même effectif. Dans une saison difficile, Lucas Chevalier vient de se blesser à l'entraînement.

Depuis le début de la saison, le PSG a connu beaucoup de coups durs concernant les blessures de ses joueurs. En effet, le club de la capitale est reparti au combat avec quasiment le même effectif après sa victoire en Ligue des champions et tout s'est enchaîné très vite. Les corps sont donc arrivés fatigués pour cette nouvelle saison et les communiqués médicaux sont toujours très attendus. Après sa victoire face au Bayern Munich, le PSG est venu aux nouvelles concernant son effectif.

Equipe de France - Chevalier en danger : Deschamps doit-il rappeler Hugo Lloris pour la Coupe du monde ? https://t.co/jLBdTOz7dL — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Lucas Chevalier blessé, terrible saison En plus d'Achraf Hakimi qui devra observer une période de repos après avoir été victime d'une blessure sur la pelouse mardi soir, Lucas Chevalier devra également passé par la case infirmerie. Le Marocain, touché par une lésion à la cuisse droite, voit son coéquipier français subir la même blessure puisque d'après le communiqué médical publié par le club, il s'est blessé à l'entraînement ce mercredi matin. Il restera donc en soins ces prochaines semaines.