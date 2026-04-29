PSG-Bayern Munich : Frédéric Hermel révèle «des insultes et des menaces»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi, le PSG et le Bayern Munich ont livré une prestation remarquable lors du match aller en demi-finales de la Ligue des champions, conclue sur le score de 5 à 4 à l'avantage du PSG. La presse internationale s'est largement enflammée pour ce match de très haut niveau mais tout le monde n'a pas été du même avis. Frédéric Hermel a critiqué le niveau de jeu du match en dehors de l'attaque, une prise de parole qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il dénonce d'ailleurs des messages violents.

Après cette rencontre incroyable qui a vu un festival offensif, Frédéric Hermel n'a pas apprécié le football pratiqué par les deux équipes, qualifiant même ce match de mauvais. Le journaliste regrette le fait que le PSG ait été rejoint à 5-4 alors qu'il menait 5-2. « Mauvais match. Si j'étais fan du PSG, je serais déçu... Quand tu mènes 5-2 te prendre 2 buts comme ça ! 5-4 ça a l'air exceptionnel, non, c'est 1-0 en fait. Le football, c'est un gardien, une défense, un milieu de terrain, une attaque. Là, on a eu le droit à une attaque de chaque côté. Voir le meilleur gardien de l'histoire se prendre 5 buts comme ça, c'est pas normal » a-t-il notamment confié dans l'émission Estelle Midi. La séquence, relayée sur les réseaux sociaux, a suscité beaucoup de réactions pas toujours plaisantes.

PSG-Bayern Munich a été «un mauvais match» : L’avis de Frédéric Hermel qui fait bondir sur les réseaux https://t.co/vgu7j5kVhH — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Frédéric Hermel visé par les critiques Journaliste de RMC spécialiste du football espagnol, Frédéric Hermel regrette la manière dont le football a évolué. Mais son point de vue n'a pas du tout été partagé par la plus grande partie du public, qui ne comprend pas cet avis. Malheureusement, les commentaires sur les réseaux sociaux ont été sans pitié. « Des insultes et des menaces comme au temps où je commentais le foot. Je viens de rajeunir d’au moins 10 ans ! » écrit-il sur son compte X ce mercredi.