PSG-Bayern Munich : Frédéric Hermel révèle «des insultes et des menaces»

Mardi, le PSG et le Bayern Munich ont livré une prestation remarquable lors du match aller en demi-finales de la Ligue des champions, conclue sur le score de 5 à 4 à l'avantage du PSG. La presse internationale s'est largement enflammée pour ce match de très haut niveau mais tout le monde n'a pas été du même avis. Frédéric Hermel a critiqué le niveau de jeu du match en dehors de l'attaque, une prise de parole qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il dénonce d'ailleurs des messages violents.
Après cette rencontre incroyable qui a vu un festival offensif, Frédéric Hermel n'a pas apprécié le football pratiqué par les deux équipes, qualifiant même ce match de mauvais. Le journaliste regrette le fait que le PSG ait été rejoint à 5-4 alors qu'il menait 5-2. « Mauvais match. Si j'étais fan du PSG, je serais déçu... Quand tu mènes 5-2 te prendre 2 buts comme ça ! 5-4 ça a l'air exceptionnel, non, c'est 1-0 en fait. Le football, c'est un gardien, une défense, un milieu de terrain, une attaque. Là, on a eu le droit à une attaque de chaque côté. Voir le meilleur gardien de l'histoire se prendre 5 buts comme ça, c'est pas normal » a-t-il notamment confié dans l'émission Estelle Midi. La séquence, relayée sur les réseaux sociaux, a suscité beaucoup de réactions pas toujours plaisantes.
Frédéric Hermel visé par les critiques
Journaliste de RMC spécialiste du football espagnol, Frédéric Hermel regrette la manière dont le football a évolué. Mais son point de vue n'a pas du tout été partagé par la plus grande partie du public, qui ne comprend pas cet avis. Malheureusement, les commentaires sur les réseaux sociaux ont été sans pitié. « Des insultes et des menaces comme au temps où je commentais le foot. Je viens de rajeunir d’au moins 10 ans ! » écrit-il sur son compte X ce mercredi.
Le PSG a pris l'avantage face au Bayern
Si Frédéric Hermel n'a pas apprécié la qualité du match en dehors du secteur offensif, le PSG et le Bayern Munich ont toutefois proposé un spectacle hors normes que l'on a rarement vu à ce niveau ces dernières années. Le rendez-vous est donné entre les deux équipes pour le match retour prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena. Il faudra pour le PSG essayer de conserver ce petit avantage gagné.