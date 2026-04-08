NBA : Catastrophe pour Wembanyama ? Les dernières nouvelles aux Etats-Unis sur sa blessure

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’ils se sont imposés face aux Philadelphia Sixers (115-102) dans la nuit de lundi à mardi, les San Antonio Spurs retiennent leur souffle pour Victor Wembanyama. Le Français, touché à une côte, n’a pas terminé la rencontre et pourrait ne plus être éligible aux récompenses individuelles de fin de saison régulière, mais les dernières nouvelles en provenance des Etats-Unis sont plutôt rassurantes.

Vainqueurs face aux Philadelphia Sixers (115-102) dans la nuit de lundi à mardi, les San Antonio Spurs n’ont désormais plus que trois matchs à disputer avant la fin de la saison régulière. Avec ses 60 victoires, la franchise texane est assurée de terminer à la deuxième place de la conférence Ouest, mais ce n’est pas ça qui l’inquiète actuellement, plutôt l’état de santé de Victor Wembanyama, contraint de quitter le parquet prématurément contre les Sixers.

Victor Wembanyama left the game with a shoulder injury and will not return 🙏 pic.twitter.com/7k4cxXADUB — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 7, 2026

« Il a passé une radiographie hier soir au niveau de cette côte et les résultats se sont révélés négatifs » À la suite d'un choc avec Paul George, le Français a tenté de reprendre, mais n’est pas revenu après la mi-temps. « À la mi-temps, on m'a dit qu'il ne reviendrait pas et je n'ai pas eu de nouvelle depuis. Mais je vois ça comme un point positif qu'il puisse revenir et jouer les cinq dernières minutes avant la mi-temps », expliquait Mitch Johnson. Une « contusion » à une côte était alors évoquée. Sur le plateau de NBA Today sur ESPN, Shams Charania a donné des nouvelles de la blessure de Victor Wembanyama, et elles sont plutôt rassurantes.