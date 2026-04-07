Victor Wembanyama : La blessure qui va le priver d'une place dans l'histoire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans une énorme bataille pour le titre de MVP face à Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, Victor Wembanyama a peut-être tout perdu lors de la victoire des Spurs face aux Sixers (115-102). Sorti sur blessure, le Français laisse peut-être passé l'occasion d'entrer dans l'histoire.

Lancé dans une saison exceptionnelle, Victor Wembanyama a permis aux Spurs de se qualifier facilement pour les Playoffs avec le deuxième bilan de la NBA. San Antonio va donc retrouver l'adrénaline des chocs au meilleurs des sept matches pour la première fois depuis 2019. Mais à trois journées de la fin de la saison régulière, la franchise texane tremble pour sa star.

Victor Wembanyama 🇫🇷 est sorti sur blessure.



17 minutes dans son 64e match de la saison (la finale de l'IST compte bien dans le total).



Il ne lui manque donc plus qu'un match à 20 minutes pour être éligible aux trophées de fin de saison…pic.twitter.com/2nNvFhUnm9 — Florian Benfaïd (@FlorianBenfaid) April 7, 2026

Inquiétude pour Wembanyama En effet, lors de la victoire face aux Sixers (115-102), Victor Wembanyama n'a disputé que 16 minutes car il est sorti sur blessure après un contact avec Paul George. Après le match, les Spurs ont confirmé qu'il s'agissait d'une « contusion ». aux côtes, sans en dire plus. Mitch Johnson, le coach de San Antonio, s'est d'ailleurs montré peu loquace sur ce sujet en conférence de presse : « À la mi-temps, on m'a dit qu'il ne reviendrait pas et je n'ai pas eu de nouvelle depuis, a-t-il simplement expliqué. Mais je vois ça comme un point positif qu'il puisse revenir et jouer les cinq dernières minutes avant la mi-temps. » Les questions sont donc nombreuses concernant la nature de la blessure du Français.