Victor Wembanyama : La blessure qui va le priver d'une place dans l'histoire ?

Lancé dans une énorme bataille pour le titre de MVP face à Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, Victor Wembanyama a peut-être tout perdu lors de la victoire des Spurs face aux Sixers (115-102). Sorti sur blessure, le Français laisse peut-être passé l'occasion d'entrer dans l'histoire.
Lancé dans une saison exceptionnelle, Victor Wembanyama a permis aux Spurs de se qualifier facilement pour les Playoffs avec le deuxième bilan de la NBA. San Antonio va donc retrouver l'adrénaline des chocs au meilleurs des sept matches pour la première fois depuis 2019. Mais à trois journées de la fin de la saison régulière, la franchise texane tremble pour sa star.
Inquiétude pour Wembanyama
En effet, lors de la victoire face aux Sixers (115-102), Victor Wembanyama n'a disputé que 16 minutes car il est sorti sur blessure après un contact avec Paul George. Après le match, les Spurs ont confirmé qu'il s'agissait d'une « contusion ». aux côtes, sans en dire plus. Mitch Johnson, le coach de San Antonio, s'est d'ailleurs montré peu loquace sur ce sujet en conférence de presse : « À la mi-temps, on m'a dit qu'il ne reviendrait pas et je n'ai pas eu de nouvelle depuis, a-t-il simplement expliqué. Mais je vois ça comme un point positif qu'il puisse revenir et jouer les cinq dernières minutes avant la mi-temps. » Les questions sont donc nombreuses concernant la nature de la blessure du Français.
Le titre de MVP va lui échapper ?
Concrètement, l'inquiétude ne concerne pas le collectif puisqu'à trois matches de la fin de la saison régulière, les Spurs sont assurés de finir deuxièmes à l'Ouest et il faudrait un miracle pour aller chercher OKC en tête. En revanche, Victor Wembanyama joue très gros dans la course au titre de MVP. Et pour cause, afin d'être éligible aux distinctions individuelles, le règlement en NBA stipule qu'un joueur doit disputer 65 matchs sur la saison, avec au moins 20 minutes de jeu pour 63 d’entre eux. Le Français ayant disputé 16 minutes contre les Sixers a donc grillé son second joker. En effet, Wemby compte 64 matches au compteur cette saison, et déjà deux avec moins de 20 minutes sur le parquet. Autrement dit, s'il ne veut pas être écarté d'emblée de la course au MVP (mais également de celle du meilleur défenseur dont il est l'immense favori), Wembanyama devra disputer au moins 20 minutes de l'un des trois derniers matches des Spurs qui ont déjà rendez-vous avec les Portland Trail Blazers dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils enchaîneront deux jours plus tard contre les Dallas Mavericks avant de conclure la saison régulière dimanche face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic, l'un de ses concurrents dans la course au MVP, dimanche. Autrement dit, le numéro 1 de la Draft 2023 a seulement 5 jours pour récupérer de sa blessure s'il veut être dans les temps pour être éligible aux récompenses individuelles et peut-être entrer dans l'histoire en devenant non seulement le premier Français à décrocher le titre de MVP, mais surtout le plus jeune joueur de tous les temps à rafler cette distinction. L'évolution de sa blessure sera donc suivie de près.