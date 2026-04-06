NBA : «Un coup au coeur», la très mauvaise nouvelle qui a touché LeBron James…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit l’une de ses dernières saisons en NBA, et que l’on ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, LeBron James a appris une très mauvaise nouvelle qui a relancé la fin de saison des Los Angeles Lakers. Le King a avoué avoir été touché lorsqu’il l’a appris et n’a pas caché son émotion.

Installés depuis un petit moment à la troisième place de la conférence Ouest, les Los Angeles Lakers ont reçu plusieurs mauvaises nouvelles en cette fin de saison régulière. Cela a commencé avec la blessure de Luka Doncic. Touché à un ischio-jambier lors de la défaite face à l’Oklahoma City Thunder (139-96), le Slovène manquera le reste de la saison régulière, mais espère être remis à temps pour le début des playoffs, même s’il risque de rater le premier tour.

Après Doncic, les Lakers perdent Reaves Dans cette optique, en accord avec le staff médical des Lakers, Luka Doncic est rentré en Europe afin d’y recevoir des soins spécialisés. Mais les malheurs de la franchise californienne n’étaient pas terminés, puisque Austin Reaves s’est lui aussi blessé. Touché au muscle oblique, le deuxième meilleur marqueur des Lakers devrait être absent entre quatre et six semaines, selon ESPN. Il ne reste plus que LeBron James, devenu la troisième option de son équipe cette saison, et qui a été touché quand il a appris ces mauvaises nouvelles.

“It was a shot to the heart and the chest and the mainframe with Luka … I woke up from my nap and saw that [Reaves] news and was like, ‘S—-.’” - LeBron James on the Lakers injury news in the last 48 hours pic.twitter.com/tMroooZQBo — Dave McMenamin (@mcten) April 6, 2026