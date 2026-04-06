NBA : «Un coup au coeur», la très mauvaise nouvelle qui a touché LeBron James…

Alors qu’il vit l’une de ses dernières saisons en NBA, et que l’on ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, LeBron James a appris une très mauvaise nouvelle qui a relancé la fin de saison des Los Angeles Lakers. Le King a avoué avoir été touché lorsqu’il l’a appris et n’a pas caché son émotion.
Installés depuis un petit moment à la troisième place de la conférence Ouest, les Los Angeles Lakers ont reçu plusieurs mauvaises nouvelles en cette fin de saison régulière. Cela a commencé avec la blessure de Luka Doncic. Touché à un ischio-jambier lors de la défaite face à l’Oklahoma City Thunder (139-96), le Slovène manquera le reste de la saison régulière, mais espère être remis à temps pour le début des playoffs, même s’il risque de rater le premier tour.
Après Doncic, les Lakers perdent Reaves
Dans cette optique, en accord avec le staff médical des Lakers, Luka Doncic est rentré en Europe afin d’y recevoir des soins spécialisés. Mais les malheurs de la franchise californienne n’étaient pas terminés, puisque Austin Reaves s’est lui aussi blessé. Touché au muscle oblique, le deuxième meilleur marqueur des Lakers devrait être absent entre quatre et six semaines, selon ESPN. Il ne reste plus que LeBron James, devenu la troisième option de son équipe cette saison, et qui a été touché quand il a appris ces mauvaises nouvelles.
« Quand je me suis réveillé et que j’ai vu cette nouvelle, je me suis dit : “Merde” »
« Je me suis réveillé de ma sieste après l’entraînement et j’ai vu la nouvelle. Ça a été comme un coup, un coup au cœur, à la poitrine et au plus profond de moi-même avec Luka », a confié LeBron James, après la défaite face aux Dallas Mavericks (128-134) dans la nuit de dimanche à lundi. « On a appris la nouvelle assez vite, et AR est en train de gérer la douleur. On voit ça à OKC, quoi qu’il en soit, et on savait qu’il allait passer une IRM, mais quand je me suis réveillé et que j’ai vu cette nouvelle, je me suis dit : “Merde.” C’était littéralement ma réaction. »