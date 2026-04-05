«Le plus unique de l’histoire» : Une légende annonce la couleur pour Wembanyama !

Candidat légitime au titre de MVP de la saison régulière, Victor Wembanyama a subi un coup d’arrêt. Les Spurs se sont inclinés face aux Nuggets de Denver au terme d’un duel sans précédent. Une véritable légende de la NBA a d’ailleurs été une fois de plus impressionné par le Français.
Une rencontre totalement épique ! Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Spurs de San Antonio ont été battus de justesse par les Nuggets de Denver (136-134). Un duel total entre les deux meilleurs pivots de la NBA que sont Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Ayant perdu son duel direct avec le triple MVP, le Français a néanmoins apprécié ce duel à sommet.
Wembanyama ravi après son duel face à Jokic
« Je trouve que c’était un match incroyable, très sympa. L’un des matchs les plus plaisants. J’aurais aimé qu’on puisse finir le boulot. Tout ce qui s’est passé ce soir est positif pour nous. C’était un véritable test face à une équipe qui joue pour quelque chose en ce moment. Il y avait un peu une ambiance de playoffs (…). On a plutôt fait du bon boulot. C’est un match vraiment plaisant, et on va en tirer beaucoup de leçons. C’est différent de la plupart des équipes, évidemment. Ils ont le meilleur attaquant du monde. Donc quand tu joues contre eux, tu dois être concentré défensivement », a ainsi confié Victor Wembanyama après la rencontre, avant de poursuivre.
« Je pense qu’il a l’opportunité de devenir le joueur le plus unique de l’histoire »
« Ils possèdent sans doute la meilleure attaque de ces dernières années, et ce n’est pas pour rien. Donc il faut aborder ces matchs avec un état d’esprit défensif. Je pense qu’on a fait du bon boulot. C’était un match très plaisant et on va beaucoup apprendre. Jouer Jokic était vraiment agréable, très exigeant aussi. J’ai hâte de revivre ça », conclut Wembanyama. Nikola Jokic de son côté, n’a pas manqué de saluer le talent du Français : « Je crois que la première fois que j’ai joué contre lui, je vous avais dit qu’il allait changer la ligue et le basket. Je le pense toujours. Je pense qu’il a l’opportunité de devenir le joueur le plus unique de l’histoire. »