«Le plus unique de l’histoire» : Une légende annonce la couleur pour Wembanyama !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Candidat légitime au titre de MVP de la saison régulière, Victor Wembanyama a subi un coup d’arrêt. Les Spurs se sont inclinés face aux Nuggets de Denver au terme d’un duel sans précédent. Une véritable légende de la NBA a d’ailleurs été une fois de plus impressionné par le Français.

Une rencontre totalement épique ! Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Spurs de San Antonio ont été battus de justesse par les Nuggets de Denver (136-134). Un duel total entre les deux meilleurs pivots de la NBA que sont Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Ayant perdu son duel direct avec le triple MVP, le Français a néanmoins apprécié ce duel à sommet.

EPIC DUEL IN DENVER 🃏👽



JOKER: 40 PTS, 8 REB, 13 AST, 3 BLK

WEMBY: 34 PTS, 18 REB, 7 AST, 5 BLK



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Wembanyama ravi après son duel face à Jokic « Je trouve que c’était un match incroyable, très sympa. L’un des matchs les plus plaisants. J’aurais aimé qu’on puisse finir le boulot. Tout ce qui s’est passé ce soir est positif pour nous. C’était un véritable test face à une équipe qui joue pour quelque chose en ce moment. Il y avait un peu une ambiance de playoffs (…). On a plutôt fait du bon boulot. C’est un match vraiment plaisant, et on va en tirer beaucoup de leçons. C’est différent de la plupart des équipes, évidemment. Ils ont le meilleur attaquant du monde. Donc quand tu joues contre eux, tu dois être concentré défensivement », a ainsi confié Victor Wembanyama après la rencontre, avant de poursuivre.