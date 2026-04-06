Polémique avec Kylian Mbappé : La même affaire éclate en NBA !

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé faisait la Une de l’actualité. Non pas pour ses prestations sur le terrain, mais à cause d’une mésaventure qui lui est arrivée à Madrid. Et on a d’ailleurs appris cette semaine qu’un joueur de NBA s’était retrouvé dans la même situation.
Victime d’un problème à un genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé a eu du mal à s’en remettre, décidant même d’aller consulter un autre médecin à Paris. Et pour cause, le staff médical du Real Madrid aurait fait une grossière erreur avec le capitaine de l’équipe de France. « Ce qui se dit dans les "milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme. Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », avait récemment révélé le journaliste Daniel Riolo.
Comme Mbappé, un joueur des Lakers est mal examiné
Une révélation assez dingue qui a été démentie par Kylian Mbappé, mais plusieurs médias ont depuis confirmé l’information divulguée par le journaliste de RMC dans l’After Foot. Et Kylian Mbappé n’est pas le seul sportif à avoir été victime d’un mauvais diagnostic. Blessé au muscle oblique (l'un des abdominaux), Austin Reaves va devoir s’absenter des parquets de NBA durant quatre à six semaines. Et selon JJ Redick, l'entraîneur des Lakers, une deuxième IRM a dû être effectuée sur son joueur car la première, faite à Dallas, avait été réalisée sur la mauvaise zone.
« Ils se sont trompés »
« La deuxième IRM a eu lieu aujourd'hui. Encore une fois, j'ignore comment fonctionne la hiérarchie au sein du service d'imagerie de Dallas, mais ils ont scanné la mauvaise zone, ce n'est pas de notre faute, a confié l’entraîneur des Lakers, rapporté par le journaliste Khobi Price. Nous avions pourtant clairement indiqué la zone à examiner, mais ils se sont trompés ». Un sacré coup dur pour les Lakers, déjà privés de Luka Doncic.