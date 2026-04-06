Polémique avec Kylian Mbappé : La même affaire éclate en NBA !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé faisait la Une de l’actualité. Non pas pour ses prestations sur le terrain, mais à cause d’une mésaventure qui lui est arrivée à Madrid. Et on a d’ailleurs appris cette semaine qu’un joueur de NBA s’était retrouvé dans la même situation.

Victime d’un problème à un genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé a eu du mal à s’en remettre, décidant même d’aller consulter un autre médecin à Paris. Et pour cause, le staff médical du Real Madrid aurait fait une grossière erreur avec le capitaine de l’équipe de France. « Ce qui se dit dans les "milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme. Il se dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », avait récemment révélé le journaliste Daniel Riolo.

Grosse polémique en Espagne : «Faut arrêter les bêtises», il se range du côté de Kylian Mbappé ! https://t.co/O4rrzlSWgO — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Comme Mbappé, un joueur des Lakers est mal examiné Une révélation assez dingue qui a été démentie par Kylian Mbappé, mais plusieurs médias ont depuis confirmé l’information divulguée par le journaliste de RMC dans l’After Foot. Et Kylian Mbappé n’est pas le seul sportif à avoir été victime d’un mauvais diagnostic. Blessé au muscle oblique (l'un des abdominaux), Austin Reaves va devoir s’absenter des parquets de NBA durant quatre à six semaines. Et selon JJ Redick, l'entraîneur des Lakers, une deuxième IRM a dû être effectuée sur son joueur car la première, faite à Dallas, avait été réalisée sur la mauvaise zone.