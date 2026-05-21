Nouvel entraîneur à l’OM : La révélation sur Christophe Galtier qui pourrait tout faire basculer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plusieurs noms circulent pour venir succéder à Habib Beye du côté de l’OM, dont celui de Christophe Galtier. Natif de Marseille, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne et du Paris Saint-Germain pourrait justement être disponible très prochainement, son départ du Neom SC étant acté selon une source saoudienne…

Stéphane Richard doit déjà gérer plusieurs dossiers brûlants avant sa prise de fonction officielle prévue au début du mois de juillet. « Les journées sont doubles, entre l'OM et la banque d'affaires pour laquelle je travaille jusqu'au 30 juin, a confié le nouveau président phocéen dans des propos accordés à L’Equipe. Mais il est important d'être 100 % opérationnel pour le club, de me fondre dans le système, de comprendre qui fait quoi, quels sont les problèmes à régler. » Et pour cause, tout l’organigramme du club est remodelé après les départs de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, en attendant celui de Habib Beye.

L’OM se cherche un entraîneur Selon L’Équipe, Stéphane Richard a reçu plusieurs candidats pour prendre la tête du secteur sportif et a bien choisi de nommer Grégory Lorenzi. Désormais, la priorité est de trouver un entraîneur, et plusieurs noms circulent pour débarquer sur le banc de touche. L’OM veut miser sur un profil expérimenté en Ligue 1, de quoi justifier les bruits concernant Bruno Genesio ou encore Christophe Galtier. Si le premier pourrait quitter le LOSC, le second semble également proche d’un départ.