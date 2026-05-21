Critiqué après avoir remplacé Antoine Dupont, il tient sa vengeance : «Je les emm*rde un petit peu»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps dans l'ombre d'Antoine Dupont, Maxime Lucu a pris la lumière avec le XV de France en devenant le demi-de-mêlée titulaire des Bleus en l'absence du capitaine qui préparait les JO de Paris. Une période dont il a longtemps souffert compte tenu des critiques, avant de montrer qu'il avait largement le talent pour être plus qu'une doublure de la star du rugby français.

Longtemps dans l'ombre d'Antoine Dupont, Maxime Lucu s'est retrouvé projeter sur le devant de la scène lors du Tournoi des VI Nations 2024. Titulaire en l'absence du capitaine des Bleus, qui faisait une parenthèse avec le rugby à 7 pour préparer les Jeux Olympiques de Paris, le demi-de-mêlée de l'UBB avait été vivement critiqué pour ses prestations. Un Tournoi marqué par une défaite à domicile contre l'Irlande et surtout un nul en Italie. Et Maxime Lucu, qui vivait se première compétition en tant que titulaire du XV de France, avait mal vécu les critiques.

Lucu répond aux critiques ! « C’est vrai que c’est toujours difficile à voir quand tu peux passer de quelqu’un qui a la lumière sur lui à un joueur qui, presque aux yeux du monde et de tout le monde, est devenu quelqu’un de pas au niveau. Cette période-là avait été très compliquée à gérer personnellement parce que je me disais déjà que je ne faisais pas les meilleurs matchs possibles. Et en plus de ça, je ramassais derrière. C’était la première fois que j’étais publiquement un petit peu mis devant de la scène, mais négativement, où j’étais un peu pris à partie par beaucoup de gens », confie-t-il dans des propos accordés à RMC Sport, d'ajouter que « ça a été difficile à vivre parce que j’ai toujours vécu dans un socle assez tranquille où la lumière n’était pas forcément sur moi. Et d’arriver là, ça a été difficile pour ma famille ».