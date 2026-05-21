PSG : Luis Enrique annonce une date pour sa retraite !

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG, Luis Enrique serait sur le point de rempiler, et ce, jusqu'en 2030. Interrogé sur son avenir ce mercredi, le technicien espagnol s'est prononcé sur la fin de sa carrière. Comme l'a affirmé Luis Enrique, il tirera sa révérence dans moins de six ans.
Après avoir passé seulement une année au PSG, Christophe Galtier a été remercié. Pour assurer la succession du technicien français, les hautes sphères parisiennes ont décidé de miser sur Luis Enrique. En effet, le technicien espagnol s'est engagé en faveur du PSG lors de l'intersaison 2023. Un choix plus que payant, puisque Luis Enrique pourrait offrir une deuxième Ligue des Champions au club parisien le 30 mai. Le PSG ayant rendez-vous avec Arsenal en finale.
«Je dois prendre ma retraite avant toi»
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Luis Enrique (56 ans) ne devrait pas faire ses valises de si tôt. Comblé par le travail de son entraineur, le club de la capitale s'apprêterait même à le prolonger jusqu'en 2030. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Fabrizio Romano lors d'un entretien accordé à UtdTruthful : « Écoutez, je peux vous dire que Luis Enrique était le rêve secret de certaines personnes importantes à Manchester United. Manchester United a essayé vers janvier de voir s'il existait une possibilité de le faire venir cet été, mais ce n'était pas possible. Luis Enrique est totalement concentré sur le projet du PSG et Michael Carrick va rester. Luis Enrique va désormais négocier un nouveau contrat avec le PSG et les discussions sont dans leur phase finale. Il reste quelques détails à régler et cela devrait se faire après ».
«Au-delà de soixante ans...»
S'il va rempiler de trois saisons avec le PSG, Luis Enrique n'atteindra pas la décennie sur le banc parisien. En effet, le coach espagnol compterait mettre un terme à sa carrière dans moins de six ans, soit avant ses 62 ans. « Je ne veux pas être un vieux schnock comme entraîneur. Je ne le souhaite pas, mais il est vrai que je vois de plus en plus de vieux schnocks à ce poste. Je pense qu’au-delà de soixante ans… D’ailleurs, je plaisante avec mon frère Felipe, je lui dis : "Je dois prendre ma retraite avant toi". Il a un an de moins que moi, il a 55 ans, et il prend sa retraite à 61 ans… faites le calcul », a révélé Luis Enrique lors d'un entretien accordé à La Nueva Espana ce mercredi. Reste à savoir combien d'années il lui reste au PSG.