PSG : Luis Enrique annonce une date pour sa retraite !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG, Luis Enrique serait sur le point de rempiler, et ce, jusqu'en 2030. Interrogé sur son avenir ce mercredi, le technicien espagnol s'est prononcé sur la fin de sa carrière. Comme l'a affirmé Luis Enrique, il tirera sa révérence dans moins de six ans.

Après avoir passé seulement une année au PSG, Christophe Galtier a été remercié. Pour assurer la succession du technicien français, les hautes sphères parisiennes ont décidé de miser sur Luis Enrique. En effet, le technicien espagnol s'est engagé en faveur du PSG lors de l'intersaison 2023. Un choix plus que payant, puisque Luis Enrique pourrait offrir une deuxième Ligue des Champions au club parisien le 30 mai. Le PSG ayant rendez-vous avec Arsenal en finale.

«Je dois prendre ma retraite avant toi» Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Luis Enrique (56 ans) ne devrait pas faire ses valises de si tôt. Comblé par le travail de son entraineur, le club de la capitale s'apprêterait même à le prolonger jusqu'en 2030. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Fabrizio Romano lors d'un entretien accordé à UtdTruthful : « Écoutez, je peux vous dire que Luis Enrique était le rêve secret de certaines personnes importantes à Manchester United. Manchester United a essayé vers janvier de voir s'il existait une possibilité de le faire venir cet été, mais ce n'était pas possible. Luis Enrique est totalement concentré sur le projet du PSG et Michael Carrick va rester. Luis Enrique va désormais négocier un nouveau contrat avec le PSG et les discussions sont dans leur phase finale. Il reste quelques détails à régler et cela devrait se faire après ».