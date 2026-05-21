Stéphane Richard à l’OM : Le premier grand renfort décidé par le nouveau président

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt, Stéphane Richard a du pain sur la planche après une saison éprouvante marquée par plusieurs crises sportives et institutionnelles. Le nouvel homme fort du club prendra officiellement ses fonctions au début du mois de juillet mais n’a pas attendu cette date pour se consacrer aux dossiers chauds du moment, à commencer par la nomination d’un nouveau directeur sportif.

Actuellement en Côte d’Ivoire dans le cadre de la collaboration entre l’OM et le ministère du tourisme local initiée en 2023, Stéphane Richard s’est prononcé auprès de L’Équipe sur ses premières missions comme président, et ce alors que son intronisation officielle n’aura lieu que dans un peu plus d’un mois. « Les journées sont doubles, entre l'OM et la banque d'affaires pour laquelle je travaille jusqu'au 30 juin, a-t-il confié. Mais il est important d'être 100 % opérationnel pour le club, de me fondre dans le système, de comprendre qui fait quoi, quels sont les problèmes à régler. »

Stéphane Richard a choisi Grégory Lorenzi... Effectivement, on a déjà beaucoup vu Stéphane Richard, de passage à la Commanderie pour échanger avec des salariés de l’OM et présent au Vélodrome pour les trois derniers matchs de la saison à domicile. En interne, le nouveau président s’active également pour dénicher les deux hommes qui l’épauleront dans le secteur sportif, à commencer le prochain directeur sportif.