NBA : Plus fort qu'Antoine Dupont et Kylian Mbappé, «ce n'est pas assez» pour Victor Wembanyama !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour un observateur de la NBA, Victor Wembanyama ne fait pas assez parler de lui en France. Alors qu’il le considère comme le plus grand athlète français actuellement, donc devant Antoine Dupont et Kylian Mbappé, il estime qu’on devrait plus parler de la star des San Antonio Spurs, en course pour remporter le titre de MVP de la saison régulière.

Victor Wembanyama est-il victime d’un manque d’attention en France ? La star des San Antonio Spurs éblouie la NBA de son talent, aussi bien offensivement que défensivement, lui qui pourrait être sacré meilleur défenseur ainsi que meilleur joueur de la saison régulière. Mais pour Frédéric Weis, il n’est pas reconnu à sa juste valeur dans son pays ou du moins, on ne parle pas assez de lui.

🗣"Le grand public est de plus en plus touché mais ce n'est pas assez. C'est un athlète exceptionnel qui fait partie du top 3 des basketteurs au monde. Vu son aura, il faudrait en parler plus"@Bigfredstyle assure que le rayonnement de Wembanyama n'a pas atteint sa plénitude. pic.twitter.com/qbjXvv6zxo — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) April 5, 2026

« Ils ne savent pas toujours son nom mais ils savent qu'il y a un grand qui est en train de révolutionner les choses » « On m'interpelle souvent dans la rue en me disant : 'Mais tu es aussi grand que le grand qui joue aux États-Unis ?'. Ils ne savent pas toujours son nom mais ils savent qu'il y a un grand qui est en train de révolutionner les choses. Et c'est vrai que le grand public est de plus en plus touché. Je veux pour preuve que dès qu'il y a un article qui doit sortir, on parle de Victor Wembanyama et c'est plutôt vendeur et hyper intéressant. Sauf que pour moi, ce n'est pas assez », a déclaré Frédéric Weis dimanche dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.