NBA : Plus fort qu'Antoine Dupont et Kylian Mbappé, «ce n'est pas assez» pour Victor Wembanyama !

Pour un observateur de la NBA, Victor Wembanyama ne fait pas assez parler de lui en France. Alors qu’il le considère comme le plus grand athlète français actuellement, donc devant Antoine Dupont et Kylian Mbappé, il estime qu’on devrait plus parler de la star des San Antonio Spurs, en course pour remporter le titre de MVP de la saison régulière.
Victor Wembanyama est-il victime d’un manque d’attention en France ? La star des San Antonio Spurs éblouie la NBA de son talent, aussi bien offensivement que défensivement, lui qui pourrait être sacré meilleur défenseur ainsi que meilleur joueur de la saison régulière. Mais pour Frédéric Weis, il n’est pas reconnu à sa juste valeur dans son pays ou du moins, on ne parle pas assez de lui.
« Ils ne savent pas toujours son nom mais ils savent qu'il y a un grand qui est en train de révolutionner les choses »
« On m'interpelle souvent dans la rue en me disant : 'Mais tu es aussi grand que le grand qui joue aux États-Unis ?'. Ils ne savent pas toujours son nom mais ils savent qu'il y a un grand qui est en train de révolutionner les choses. Et c'est vrai que le grand public est de plus en plus touché. Je veux pour preuve que dès qu'il y a un article qui doit sortir, on parle de Victor Wembanyama et c'est plutôt vendeur et hyper intéressant. Sauf que pour moi, ce n'est pas assez », a déclaré Frédéric Weis dimanche dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.
« C'est à l'instant T le plus grand athlète français »
« C'est un athlète d'un niveau exceptionnel. On est en train de parler d'un des sports majeurs dans le monde, 450 millions de pratiquants. Et on a peut-être, si ce n'est pas le meilleur joueur, top 3 des meilleurs basketteurs actuels au monde. Et oui on en parle un petit peu en France mais je trouve que vu l'aura qu'il a, vu ce qu'il est en train d'accomplir, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus », a ajouté Frédéric Weis. « On va m'expliquer que la NBA se joue tard la nuit, qu'il y a un décalage horaire, oui, mais moi j'expliquerai qu'il a fait les Jeux olympiques, qu'il a été vu sur les Jeux. Les jeunes dans le journal de Mickey l'ont élu à la deuxième place des personnes les plus connues en France. J'ai l'impression qu'on est en train (d'en parler à sa juste valeur), il y a quelque chose mais compte tenu de ce qu'il est en train de faire, c'est à l'instant T le plus grand athlète français. »