«Ce qui s’est passé hier...» : Christophe Dugarry encore sous le choc après PSG-Bayern Munich

Axel Cornic

Très critiqué tout au long de la saison, le Paris Saint-Germain s’est réveillé au meilleur moment, avec des prestations de haut niveau en Ligue des Champions. La dernière face au Bayern Munich (5-4) semble avoir impressionné la plupart des observateurs et c’est le cas de Christophe Dugarry, pourtant réputé pour être difficile à satisfaire en termes de football.

C’est une pluie d’éloges. Au réveil ce mercredi 29 avril, les rubriques sport des quotidiens ne parlaient que d’une chose : la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Les deux équipes ont livré une prestation magistrale, avec les Parisiens qui ont finalement réussi à prendre un avantage d’un but en vue du match retour.

Mercato : Le PSG relance tout pour Maghnes Akliouche ! https://t.co/DYXiUjwzdP — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Le PSG et le Bayern Munich les ont tous impressionnés Il n’y a pas un spectateur qui ne semble pas avoir apprécié la rencontre et ce n’est pas Thierry Henry qui dira le contraire. « On se plaint depuis un ou deux ans que le football est ennuyeux, ce match ne l’était pas ! » a déclaré la légende d’Arsenal et de l’équipe de France, devenu consultant sur CBS Sports. « Si on met de côté le côté professionnel - oui on va devoir analyser des choses - je me suis amusé, et je pense que tout le monde s’est amusé à la maison aussi ».