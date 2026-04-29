Pogacar «agacé» par Paul Seixas ? «C’était comme s’il voulait le remettre à sa place…»

Après sa victoire sur La Flèche Wallonne mercredi dernier, Paul Seixas était très attendu au départ de Liège-Bastogne-Liège. Dimanche, on ne parlait ainsi que du phénomène français, éclipsant même Tadej Pogacar au second plan. De quoi agacer le Slovène ? C’est l’hypothèse émise par Matti Breschel en voyant comment le champion du monde est allé chercher sa victoire.
A 19 ans seulement, Paul Seixas a montré qu’il pouvait déjà tenir tête aux meilleurs. Dimanche dernier, lors de Liège-Bastogne-Liège, le Français de la Décathlon CMA CGM a longtemps résisté à Tadej Pogacar. Mais le rythme soutenu du Slovène aura finalement eu raison de Seixas, qui a fini par craquer à quelques kilomètres de l’arrivée. Celui qu’on annonce comme le successeur de Bernard Hinault a malgré tout fait forte impression, mais le plus fort est encore et toujours Pogacar.
« Je pense que cela allait un peu plus loin que la simple victoire dans la course »
Face à Paul Seixas, Tadej Pogacar a donc dû s’employer pour se défaire de son adversaire. Et visiblement, le Slovène avait un message à envoyer. En effet, pour Fetlet, Matti Breschel, directeur sportif chez EF Education - EasyPostPrésent, a confié : « C’était comme s’il voulait le remettre à sa place. Je pense que cela allait un peu plus loin que la simple victoire dans la course. Il voulait juste montrer à ce jeune gamin qui est le champion du monde. Tout le monde parlait de Seixas avant la course, tout le monde était obligé de parler de lui. Pas un coureur ne pouvait traverser la zone mixte sans qu’on lui pose de questions sur Seixas. Du coup, je pense que ça a agacé Pogacar ».
« Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui »
Le duel entre Tadej Pogacar et Paul Seixas a impressionné tout le monde lors de ce Liège-Bastogne-Liège. Le Slovène avait d’ailleurs dit après sa victoire : « Surpris que Seixas soit capable de me suivre ? Non, je n'ai pas été surpris. Mais j'ai été impressionné, et épaté, de voir à quel point il est bon. Chapeau à Paul. Il a fait une super course. Pour moi, c'était l'une des Redoute les plus dures que j'ai faites jusqu'à présent. Chapeau. Il a fait un super bon début de saison, de superbes résultats. C'est bien de le voir si fort. Je ne pense pas avoir déjà vu un coureur plus fort que lui ».