Pogacar «agacé» par Paul Seixas ? «C’était comme s’il voulait le remettre à sa place…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa victoire sur La Flèche Wallonne mercredi dernier, Paul Seixas était très attendu au départ de Liège-Bastogne-Liège. Dimanche, on ne parlait ainsi que du phénomène français, éclipsant même Tadej Pogacar au second plan. De quoi agacer le Slovène ? C’est l’hypothèse émise par Matti Breschel en voyant comment le champion du monde est allé chercher sa victoire.

A 19 ans seulement, Paul Seixas a montré qu’il pouvait déjà tenir tête aux meilleurs. Dimanche dernier, lors de Liège-Bastogne-Liège, le Français de la Décathlon CMA CGM a longtemps résisté à Tadej Pogacar. Mais le rythme soutenu du Slovène aura finalement eu raison de Seixas, qui a fini par craquer à quelques kilomètres de l’arrivée. Celui qu’on annonce comme le successeur de Bernard Hinault a malgré tout fait forte impression, mais le plus fort est encore et toujours Pogacar.

Paul Seixas battu par Tadej Pogacar : «C’est la meilleure des situations» https://t.co/VZLhbwlw8A — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« Je pense que cela allait un peu plus loin que la simple victoire dans la course » Face à Paul Seixas, Tadej Pogacar a donc dû s’employer pour se défaire de son adversaire. Et visiblement, le Slovène avait un message à envoyer. En effet, pour Fetlet, Matti Breschel, directeur sportif chez EF Education - EasyPostPrésent, a confié : « C’était comme s’il voulait le remettre à sa place. Je pense que cela allait un peu plus loin que la simple victoire dans la course. Il voulait juste montrer à ce jeune gamin qui est le champion du monde. Tout le monde parlait de Seixas avant la course, tout le monde était obligé de parler de lui. Pas un coureur ne pouvait traverser la zone mixte sans qu’on lui pose de questions sur Seixas. Du coup, je pense que ça a agacé Pogacar ».