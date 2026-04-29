Cyclisme : Seixas au Tour de France ? Son avis détonnant sur le sujet !

Alexandre Higounet

Alors que pour beaucoup d'observateurs, aligner Paul Seixas dès cette saison sur le Tour de France est une opération risquée, tant d'un point de vue sportif que mental, Marc Sergeant, l'ancien coureur et directeur sportif, livre lui une analyse radicalement différente de la situation, qui tranche avec les discours habituels...

Alors que l'équipe Décathlon-CMA CGM doit officialiser la semaine prochaine la participation ou non de Paul Seixas au prochain Tour de France, le débat fait rage dans l'univers du cyclisme. En France, de nombreuses voix importantes se sont élevées pour inciter le Français à patienter un an, de Cyrille Guimard à Bernard Hinault en passant par Pierre Rolland.

« Seixas n'abordera jamais le Tour avec moins de pression que cette année » Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, Pierre Rolland, consultant pour le média, n'a pas caché son point de vue, expliquant dans des propos relayés par sports.fr : « Paul Seixas a pris une minute sur Pogacar dans le final de Liège Bastogne Liège. Sur le Tour, ça ferait un quart d’heure sur trois semaines. Je lui conseillerais plutôt d’apprendre en gagnant. Qu’il aille gagner la Clasica San Sebastian, le Tour de Pologne et la Vuelta, et qu’il revienne sur le Tour avec l’expérience d’avoir fait une Vuelta et d’avoir porté le maillot de leader ».