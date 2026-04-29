Cyclisme : Un effet Seixas ? Pogacar envisage la défaite...

Alexandre Higounet

Est-ce la conséquence inattendue de son duel XXL avec Paul Seixas sur Liège Bastogne Liège, notamment sur les pentes de la côte de la Redoute où il n'est pas parvenu à sortir le jeune Français de sa roue ? En tout cas, au moment de prendre le départ du Tour de Romandie, Tadej Pogacar a évoqué devant les micros la possibilité qu'il ne gagne pas...

Dimanche dernier, quand bien même il a levé les bras à l'arrivée de Liège Bastogne Liège, Tadej Pogacar a dû affronter une résistance inédite dans la côte de la Redoute puisque pour la première fois, un coureur a été en mesure de suivre son attaque démentielle dans la bosse et basculer au sommet avec lui. Ce simple fait pourrait-il avoir laissé quelques traces dans l'esprit du champion slovène ?

Pogacar aurait-il été marqué par la résistance de Seixas ? En effet, alors qu'il a quasiment tout gagné cette saison, à part à Roubaix face à Wout Van Aert, Pogacar a évoqué, au moment de prendre le départ du Tour de Romandie cette semaine, la possibilité qu'il ne gagne pas l'épreuve. En soi, cela apparaîtrait normal si le double champion du monde l'avait fait en réponse à une question. Mais ce qui semble marquant ici, c'est qu'il l'a fait de lui-même.