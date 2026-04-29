«Il est dix fois plus brillant que moi» : Richard Virenque s'incline face à Paul Seixas

En très grande forme, Paul Seixas a prouvé qu'il était en mesure de remporter des grandes courses, à l'image de la Flèche wallonne, ou encore de repousser Tadej Pogacar dans ses retranchements. De quoi impressionner Richard Virenque qui estime que le prodige français doit désormais continuer de se mesurer aux meilleurs en participant au Tour de France.
Vainqueur du Tour de Catalogne puis de la Flèche wallonne, Paul Seixas a du s'incliner face à Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, mais en livrant une bataille exceptionnelle face au Slovène. Par conséquent, la question que se posent désormais tous les amateurs de cyclisme est la suivante : Paul Seixas sera-t-il au départ du Tour de France ? Le débat fait rage, pour Richard Virenque, cela ne fait aucun doute qu'il doit y aller. Le septuple maillot à pois de la Grande Boucle prend pour exemple son cas personnel, tout en rappelant que Seixas est déjà «dix fois plus brillant» que lui.
Virenque veut voir Seixas sur le Tour
« Pour mon premier Tour, je me suis révélé et, alors qu’on pensait que je ne tiendrais que dix jours, j’ai pris goût au Tour. Seixas, qui est dix fois plus brillant que moi, va prendre un plaisir fou et cela va décupler ses forces. Qu’on ne me dise pas qu’il va se griller : la pression, il vit avec depuis ses débuts. Ce qu’il faut maintenant, c’est qu’il se fasse oublier jusqu’au Critérium du Dauphiné (du 7 au 14 juin) et parte en reconnaissance des grands cols avec ses potes dans l’équipe. Mentalement, il va se ressourcer et sera prêt vous verrez. Et ne me parlez pas de difficulté. Vous avez vu la dureté de son programme de la première partie de saison ? », lance-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.
«Seixas, qui est dix fois plus brillant que moi, va prendre un plaisir fou»
« Je suis certain qu’il va se transcender pour le public et que l’attente des gens va le pousser. Sur le Tour, il va aussi continuer à vivre les attentes médiatiques et aussi le temps pris à l’arrivée pour le protocole, comme le podium, les interviews et les contrôles. Et comme il est intelligent, il va tout retenir et s’en servir pendant l’hiver pour se préparer encore mieux à la pression. En fait, il faut raisonner à l’envers : pour un mec comme lui, est-il mieux mentalement de le laisser regarder la plus grande course du monde de son canapé ? Psychologiquement, ce serait plus dur que de répondre aux interviews devant son bus », ajoute Richard Virenque.