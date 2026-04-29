«Il est dix fois plus brillant que moi» : Richard Virenque s'incline face à Paul Seixas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme, Paul Seixas a prouvé qu'il était en mesure de remporter des grandes courses, à l'image de la Flèche wallonne, ou encore de repousser Tadej Pogacar dans ses retranchements. De quoi impressionner Richard Virenque qui estime que le prodige français doit désormais continuer de se mesurer aux meilleurs en participant au Tour de France.

Vainqueur du Tour de Catalogne puis de la Flèche wallonne, Paul Seixas a du s'incliner face à Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, mais en livrant une bataille exceptionnelle face au Slovène. Par conséquent, la question que se posent désormais tous les amateurs de cyclisme est la suivante : Paul Seixas sera-t-il au départ du Tour de France ? Le débat fait rage, pour Richard Virenque, cela ne fait aucun doute qu'il doit y aller. Le septuple maillot à pois de la Grande Boucle prend pour exemple son cas personnel, tout en rappelant que Seixas est déjà «dix fois plus brillant» que lui.

🚴 #LBL | 🚨PAUL SEIXAS EST LE SEUL À SUIVRE L'ATTAQUE DE POGACAR !



⚡️Le duel tant attendu a lieu alors que Evenepoel est lâché !



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Virenque veut voir Seixas sur le Tour « Pour mon premier Tour, je me suis révélé et, alors qu’on pensait que je ne tiendrais que dix jours, j’ai pris goût au Tour. Seixas, qui est dix fois plus brillant que moi, va prendre un plaisir fou et cela va décupler ses forces. Qu’on ne me dise pas qu’il va se griller : la pression, il vit avec depuis ses débuts. Ce qu’il faut maintenant, c’est qu’il se fasse oublier jusqu’au Critérium du Dauphiné (du 7 au 14 juin) et parte en reconnaissance des grands cols avec ses potes dans l’équipe. Mentalement, il va se ressourcer et sera prêt vous verrez. Et ne me parlez pas de difficulté. Vous avez vu la dureté de son programme de la première partie de saison ? », lance-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.